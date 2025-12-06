Advertisement

لبنان

مهربة ومنتهية الصلاحية.. ضبط كمية كبيرة من مرقة الدجاج (صورة)

Lebanon 24
06-12-2025 | 06:15
ضبطت المديرية العامة للجمارك – ضابطة طرابلس،اليوم السبت، في إطار جهودها لمكافحة التهريب، كمية ضخمة من مرقة الدجاج المهربة والمنتهية الصلاحية على يد قوة من شعبة المكافحة البرية في طرابلس.
وتم فتح تحقيق بالحادث تحت إشراف القضاء المختص، ضمن جهود المديرية المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك.


