من قطر.. سلام أكد الالتزام بالإصلاح ودعا بيل غيتس لزيارة بيروت

وعبر "إكس" قال سلام "أكد لي الاشقاء في قطر استمرار دعمهم للبنان سياسيًا واقتصاديًا، مع حزمة جديدة من مشاريع الدعم التي سيعلن عنها قريبًا. وأعربتُ بدوري عن تقديري الكبير للدور الذي تؤديه قطر في دعم وتعزيز الاستقرار فيه ودعم مؤسساته".



كما التقى سلام بيل غيتس، المؤسّس المشارك لشركة مايكروسوفت، وذلك على هامش منتدى .



وقد وجّه الرئيس سلام دعوة إلى غيتس لزيارة لبنان، وتمّ الاتفاق على متابعة البحث في شهر كانون الثاني حول إمكان قيامه بزيارة إلى خلال العام المقبل.