لبنان

من قطر.. سلام أكد الالتزام بالإصلاح ودعا بيل غيتس لزيارة بيروت

Lebanon 24
06-12-2025 | 06:41
التقى رئيس الحكومة نواف سلام اليوم بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
وعبر "إكس" قال سلام "أكد لي الاشقاء في قطر استمرار دعمهم للبنان سياسيًا واقتصاديًا، مع حزمة جديدة من مشاريع الدعم التي سيعلن عنها قريبًا. وأعربتُ بدوري عن تقديري الكبير للدور الذي تؤديه قطر في دعم لبنان وتعزيز الاستقرار فيه ودعم مؤسساته".

وأضاف: "كما أكّدت التزام حكومتي بمواصلة مسار الإصلاح وببسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل أراضيها، بدءًا من جنوب الليطاني".
 
كما التقى سلام بيل غيتس، المؤسّس المشارك لشركة مايكروسوفت، وذلك على هامش منتدى الدوحة

وقد وجّه الرئيس سلام دعوة إلى غيتس لزيارة لبنان، وتمّ الاتفاق على متابعة البحث في شهر كانون الثاني حول إمكان قيامه بزيارة إلى بيروت خلال العام المقبل.
