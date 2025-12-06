21
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أبو فاعور يشارك في تدشين أول قرية ميلادية في راشيا الوادي
Lebanon 24
06-12-2025
|
07:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
رعى عضو كتلة "اللقاء
الديمقراطي
" النائب وائل أبو فاعور، بدعوة من بلدية راشيا بالتعاون مع رعية راشيا الأرثوذكسية وتجار السوق، افتتاح القرية الميلادية الأولى في بلدة راشيا الوادي، من قلب البلدة التي تحملُ "رسالةَ سلامٍ ومحبة".
Advertisement
حضر الافتتاح النائب شربل مارون،
رئيس اتحاد
بلديات جبل الشيخ نظام مهنا، رئيس بلدية راشيا رشراش ناجي وأعضاء
المجلس البلدي
، مختارو راشيا كمال ناجي ووسام اللحام وإيلي زغيب وهادي فايق، راعي ابرشية راشيا الأرثوذكسية وكنيستي مار نقولا والسيدة الأب إبراهيم سعد، وكيل داخلية
البقاع
الجنوبي في
الحزب التقدمي الاشتراكي
عارف ابو منصور، المسؤول في "
التيار الوطني الحر
" طوني الحداد ومسؤول راشيا في "
التيار
" مخايل متى، مسؤول الحزب القومي في قضاء راشيا خالد ريدان، رئيسة لجنة السياحة في بلدية راشيا، مسؤولة الإتحاد النسائي التقدمي فريال صعب وفاعليات وحضور شبابي واجتماعي حاشد.
مواضيع ذات صلة
أبو فاعور من راشيا: السجل الزراعي شرط أساسي للحصول على الدعم
Lebanon 24
أبو فاعور من راشيا: السجل الزراعي شرط أساسي للحصول على الدعم
06/12/2025 17:19:56
06/12/2025 17:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة: شهيدان في راشيا الوادي
Lebanon 24
وزارة الصحة: شهيدان في راشيا الوادي
06/12/2025 17:19:56
06/12/2025 17:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم قرية أبو فلاح شمالي رام الله في الضفة الغربية
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم قرية أبو فلاح شمالي رام الله في الضفة الغربية
06/12/2025 17:19:56
06/12/2025 17:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في راشيا الوادي.. وسقوط شهيدين شقيقين
Lebanon 24
بالفيديو: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في راشيا الوادي.. وسقوط شهيدين شقيقين
06/12/2025 17:19:56
06/12/2025 17:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزب التقدمي الاشتراكي
التيار الوطني الحر
المجلس البلدي
التيار الوطني
أعضاء المجلس
رئيس اتحاد
الديمقراطي
الاشتراكي
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلال حملة لإزالة المخالفات... رئيس بلدية صيدا يتعرض لاعتداء
Lebanon 24
خلال حملة لإزالة المخالفات... رئيس بلدية صيدا يتعرض لاعتداء
10:17 | 2025-12-06
06/12/2025 10:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: المفاوضات مع إسرائيل انتقلت إلى مستوى أعلى من العسكري
Lebanon 24
سلام: المفاوضات مع إسرائيل انتقلت إلى مستوى أعلى من العسكري
10:10 | 2025-12-06
06/12/2025 10:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة التربية تعليقًا على المدارس التي ستُقفل: اتخذت قرارًا بمنحها فرصة هذا العام
Lebanon 24
وزيرة التربية تعليقًا على المدارس التي ستُقفل: اتخذت قرارًا بمنحها فرصة هذا العام
09:59 | 2025-12-06
06/12/2025 09:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء شقير يجري سلسلة لقاءات في بغداد لتعزيز التعاون الأمني مع المسؤولين العراقيين
Lebanon 24
اللواء شقير يجري سلسلة لقاءات في بغداد لتعزيز التعاون الأمني مع المسؤولين العراقيين
09:36 | 2025-12-06
06/12/2025 09:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتعال سيارة في السعديات.. والسبب؟
Lebanon 24
اشتعال سيارة في السعديات.. والسبب؟
09:36 | 2025-12-06
06/12/2025 09:36:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
15:40 | 2025-12-05
05/12/2025 03:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
01:15 | 2025-12-06
06/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
12:00 | 2025-12-05
05/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
15:10 | 2025-12-05
05/12/2025 03:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:17 | 2025-12-06
خلال حملة لإزالة المخالفات... رئيس بلدية صيدا يتعرض لاعتداء
10:10 | 2025-12-06
سلام: المفاوضات مع إسرائيل انتقلت إلى مستوى أعلى من العسكري
09:59 | 2025-12-06
وزيرة التربية تعليقًا على المدارس التي ستُقفل: اتخذت قرارًا بمنحها فرصة هذا العام
09:36 | 2025-12-06
اللواء شقير يجري سلسلة لقاءات في بغداد لتعزيز التعاون الأمني مع المسؤولين العراقيين
09:36 | 2025-12-06
اشتعال سيارة في السعديات.. والسبب؟
09:31 | 2025-12-06
في منشور.. أدرعي يرد على سعيد: إسرائيل لا "تبعبع"
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
06/12/2025 17:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
06/12/2025 17:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
06/12/2025 17:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24