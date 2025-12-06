Advertisement

لبنان

أبو فاعور يشارك في تدشين أول قرية ميلادية في راشيا الوادي

Lebanon 24
06-12-2025 | 07:41
رعى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، بدعوة من بلدية راشيا بالتعاون مع رعية راشيا الأرثوذكسية وتجار السوق، افتتاح القرية الميلادية الأولى في بلدة راشيا الوادي، من قلب البلدة التي تحملُ "رسالةَ سلامٍ ومحبة".
حضر الافتتاح النائب شربل مارون، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ نظام مهنا، رئيس بلدية راشيا رشراش ناجي وأعضاء المجلس البلدي، مختارو راشيا كمال ناجي ووسام اللحام وإيلي زغيب وهادي فايق، راعي ابرشية راشيا الأرثوذكسية وكنيستي مار نقولا والسيدة الأب إبراهيم سعد، وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف ابو منصور، المسؤول في "التيار الوطني الحر" طوني الحداد ومسؤول راشيا في "التيار" مخايل متى، مسؤول الحزب القومي في قضاء راشيا خالد ريدان، رئيسة لجنة السياحة في بلدية راشيا، مسؤولة الإتحاد النسائي التقدمي فريال صعب وفاعليات وحضور شبابي واجتماعي حاشد.
