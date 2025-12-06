21
لبنان
بهية الحريري تبحث مع وفد "اتحاد عمال فلسطين" أوضاع اللاجئين في لبنان
Lebanon 24
06-12-2025
|
07:43
A-
A+
0
A+
A-
استقبلت رئيسة "مؤسسة
الحريري
" السيدة بهية الحريري في فيلا الحريري في الهلالية –
صيدا
، وفدا من "اتحاد عمال فلسطين – فرع
لبنان
"، برئاسة غسان البقاعي، بحضور
رئيس اتحاد
نقابات عمال الجنوب، عبد اللطيف الترياقي، ونائب الرئيس محمد الحنش.
وخلال اللقاء، عرض الوفد أوضاع الممرضين
الفلسطينيين
في لبنان، مشيرا إلى "الصعوبات التي يواجهونها نتيجة القرارات والإجراءات التي تحرمهم من مزاولة مهنتهم". وتمنى الوفد على السيدة الحريري معالجة هذا الموضوع، طالبين ب"تسهيل حق العمل وضمان كافة الإجراءات الكفيلة بالعيش
الكريم
للفلسطينيين في لبنان".
وكان اللقاء فرصة للتداول في الأوضاع الاجتماعية والحياتية للفلسطينيين في لبنان، حيث عبر الوفد عن قلقه إزاء تراجع خدمات "الأونروا" في المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية، وعدم قيامها بكامل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين نتيجة امتناع بعض الدول عن الإيفاء بالتزاماتها المالية للوكالة، ما فاقم حجم الأعباء المعيشية في المخيمات والتجمعات
الفلسطينية
. وأكد الوفد "تمسك الشعب الفلسطيني بـ"الأونروا" باعتبارها الشاهد الحي على قضية اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى أرضهم ووطنهم".
وشكر الوفد للحريري وقوفها الدائم إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني، حيث أشاد البقاعي ب"العلاقات المميزة مع هذا البيت العريق المتبني دائما للشعب الفلسطيني وقضاياه المحقة".
من جهتها، أكدت "أهمية تعزيز العلاقة الفلسطينية-اللبنانية، وضرورة معالجة كافة
القضايا
المتعلقة بالوجود الفلسطيني في لبنان، عبر الحوار والأطر المشتركة"، مؤكدة "متابعة موضوع الممرضين الفلسطينيين مع الجهات المعنية لضمان حقوقهم وتحسين أوضاعهم".
