لبنان
تدابير سير في الكحالة وجونيه.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
06-12-2025
|
07:48
A-
A+
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:
أوّلًا: ستقوم بلدية الكحالة بإنارة شجرة الميلاد، وذلك في محلّة الكحالة مقابل
كنيسة
مار أنطونيوس البدواني، بين الساعة 19.40 و 20.15 من تاريخ 6-12-2025.
لذلك، سيتمّ إقفال الطريق العامّ أمام السير المتّجه من عاليه باتّجاه
بيروت
، وتحويله داخل بلدة الكحالة عاريا، والخطّ المتّجه من الجمهور باتّجاه
البقاع
صعودًا وتحويله داخل بسوس، علمًا أنّ البلدية ستقوم بوضع الإشارات والعلامات التنبيهية اللازمة لهذه الغاية.
ثانيًا: بعد انتهاء زيارة الحبر الأعظم للبنان، واعتبارًا من الساعة 5.00 من تاريخ 7-12-2025 ستقوم بلدية
جونيه
بإزالة جسر الزينة على الأوتوسترادين الشرقي والغربي فوق جسر
فؤاد شهاب
وتحته. واعتبارًا من الساعة 8.00 من تاريخ 7-12-2025 ستقوم البلدية المذكورة بإزالة الأعلام المزيّنة على الأوتوسترادين الشرقي والغربي، بحيث تبدأ الأعمال اعتبارًا من مفرق
غزير
على الأوتوستراد
الغربي
.
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات
السّير التوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.
