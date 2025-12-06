تدابير سير في الكحالة وجونيه.. إليكم التفاصيل

Advertisement

أوّلًا: ستقوم بلدية الكحالة بإنارة شجرة الميلاد، وذلك في محلّة الكحالة مقابل مار أنطونيوس البدواني، بين الساعة 19.40 و 20.15 من تاريخ 6-12-2025.لذلك، سيتمّ إقفال الطريق العامّ أمام السير المتّجه من عاليه باتّجاه ، وتحويله داخل بلدة الكحالة عاريا، والخطّ المتّجه من الجمهور باتّجاه صعودًا وتحويله داخل بسوس، علمًا أنّ البلدية ستقوم بوضع الإشارات والعلامات التنبيهية اللازمة لهذه الغاية.ثانيًا: بعد انتهاء زيارة الحبر الأعظم للبنان، واعتبارًا من الساعة 5.00 من تاريخ 7-12-2025 ستقوم بلدية بإزالة جسر الزينة على الأوتوسترادين الشرقي والغربي فوق جسر وتحته. واعتبارًا من الساعة 8.00 من تاريخ 7-12-2025 ستقوم البلدية المذكورة بإزالة الأعلام المزيّنة على الأوتوسترادين الشرقي والغربي، بحيث تبدأ الأعمال اعتبارًا من مفرق على الأوتوستراد .يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتاتالسّير التوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.