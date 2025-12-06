بمنطقة عازلة أم بوابة ضمّ؟ مصدر أمني يكشف ما يُحضَّر للجنوب

كشف مصدر مطّلع على المجريات السياسية والأمنية لـ"لبنان٢٤" أن ما يُسوَّق إسرائيليًا تحت عنوان "المنطقة العازلة" لا يهدف إلى الحماية فقط، بل يشكّل مشروع ضمّ تدريجي قائم على عامل الزمن، على غرار ما حصل في .

وأشار المصدر إلى أن فتح هذه المنطقة أمام المدنيين يمهّد لتحويل إلى منطقة اقتصادية–سياحية مرتبطة بمشاريع إقليمية تشمل الجولان وجبل الشيخ والناقورة، في وقت يُخشى فيه أن يتحوّل اللبناني إلى أجير على أرضه.

ولفت إلى أن القرار 1701 بات عمليًا في حكم المنتهي، مع اقتراب انتهاء دور القوات الدولية عام 2026، فيما تتّجه المعركة المقبلة إلى طابع تكنولوجي–سيبراني أكبر من الحرب السابقة، حيث تلعب أنظمة المراقبة و"الروبوتات" المطلوب نشرها على طول الحدود دورًا في ميزان الحرب.