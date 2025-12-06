Advertisement

لبنان

بالصور.. توقيف ثلاثة مطلوبين في بعلبك وضبط أسلحة وذخائر ومخدرات

Lebanon 24
06-12-2025 | 14:23
A-
A+

Doc-P-1451708-639006531216384183.jpg
Doc-P-1451708-639006531216384183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذ الجيش تدابير أمنية واسعة في منطقة الشراونة - بعلبك ضمن إطار حملة مكافحة الاتجار بالمخدرات وتوقيف المخلين بالأمن، وفي هذا السياق، أوقفت وحدة من الجيش المطلوبين (ح.ج) و(ح.ج) و(م.ز.) لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية، كما ضبطت مع الأخير كمية من المخدرات.
Advertisement
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
Image
Image
مواضيع ذات صلة
​الجيش.. ايقاف مطلوبين وضبط أسلحة ومخدرات
lebanon 24
07/12/2025 12:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه المناطق.. توقيف مروّجين للمخدرات وضبط أسلحة وذخائر حربية
lebanon 24
07/12/2025 12:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
في الشويفات.. توقيف مروّجي مخدرات وضبط كميات متنوعة
lebanon 24
07/12/2025 12:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بكمين محكم.. توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات
lebanon 24
07/12/2025 12:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24

القضاء ا

القضاء

بعلبك

لوبين

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-12-07
04:40 | 2025-12-07
04:15 | 2025-12-07
04:14 | 2025-12-07
04:08 | 2025-12-07
04:00 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24