لبنان
بالصور.. توقيف ثلاثة مطلوبين في بعلبك وضبط أسلحة وذخائر ومخدرات
Lebanon 24
06-12-2025
|
14:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذ الجيش تدابير أمنية واسعة في منطقة الشراونة -
بعلبك
ضمن إطار حملة مكافحة الاتجار بالمخدرات وتوقيف المخلين بالأمن، وفي هذا السياق، أوقفت وحدة من الجيش المطلوبين (ح.ج) و(ح.ج) و(م.ز.) لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية، كما ضبطت مع الأخير كمية من المخدرات.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف
القضاء
المختص.
