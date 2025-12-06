بالصور.. توقيف ثلاثة مطلوبين في بعلبك وضبط أسلحة وذخائر ومخدرات

Advertisement

نفذ الجيش تدابير أمنية واسعة في منطقة الشراونة - ضمن إطار حملة مكافحة الاتجار بالمخدرات وتوقيف المخلين بالأمن، وفي هذا السياق، أوقفت وحدة من الجيش المطلوبين (ح.ج) و(ح.ج) و(م.ز.) لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية، كما ضبطت مع الأخير كمية من المخدرات.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.