لبنان

عن "فخ نتنياهو".. هذا ما نقله زوار بري

Lebanon 24
06-12-2025 | 14:24
أفاد زوّار عين التينة لقناة "mtv"  عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال أمامهم: "أنا اخترعت الميكانيزم"، معتبرًا أن خطوة تعيين السفير سيمون كرم في لجنة الميكانيزم "مباركة"، شرط أن تبقى المفاوضات محصورة بتطبيق مضامين اتفاق وقف إطلاق النار.
في المقابل، أكدت مصادر الرئاسة الثانية أن بري يرفض إبرام أي اتفاق جديد، أو الانزلاق إلى ما وصفته بـ"فخ نتنياهو" عبر جرّ لبنان إلى مناقشة اتفاقيات تعاون اقتصادي أو نفطي أو ما هو أبعد من ذلك.  (mtv)
