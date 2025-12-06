Advertisement

لبنان

معوض في ذكرى اغتيال الرئيس رينيه معوّض: قتلوه لأنهم خافوا من لبنان الذي حاول أن يبنيه

Lebanon 24
06-12-2025 | 14:31
أكد النائب ميشال معوض، في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رينيه معوض، أنّه "بعد 36 سنة من الاحتلالات والوصايات والهيمنة، و36 سنة من الهيمنة الفكرية، صار من يريد لبنان دولة ووطناً هو المتّهَم والعميل".
وقال إنّ الرئيس رينيه معوض "قُتِل لأنهم خافوا من لبنان الذي حاول أن يبنيه"، معتبراً أنّ لبنان اليوم أمام "فرصة تاريخية" لإعادته إلى "سكة السلام والاستقرار"، مشدداً على أنّ "الدولة هي التي تحمينا فقط، فالدولة الآن وليس غداً".

وتوقف معوض عند "36 سنة من الحروب العبثية، وضرب السيادة، وتدمير المؤسسات، والفساد، وغياب المحاسبة، وانهيار الاقتصاد وهجرة الشباب"، لافتاً إلى أنّ المشهد يتغيّر اليوم، "ولأول مرة منذ 60 سنة الصورة تنقلب".

وأشار إلى أنّ نظام بشار الأسد "سقط تحت وطأة جرائمه"، مضيفاً: "اليوم هو ذكرى عام على سقوط نظام الأسد لنؤكد أن الله يمهل ولا يهمل".
