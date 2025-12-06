Advertisement

لبنان

الناطقة باسم اليونيفيل: مهمتنا دعم أمن واستقرار الجنوب ونطالب بمحاسبة المعتدين

Lebanon 24
06-12-2025 | 14:30
A-
A+

Doc-P-1451712-639006536759865010.png
Doc-P-1451712-639006536759865010.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اكدت الناطقة الرسمية لليونيفيل كانديس ارديل "ان وجود اليونيفيل في الجنوب هو لدعم سكان جنوب لبنان، ونحن هنا لدعم الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. تلك هي مهمة قوات حفظ السلام، ونحن مستمرون في القيام بذلك".
Advertisement

ووصفت الاعتداء على اليونيفيل بالأمس في منطقة بنت جبيل ب"القضية الخطيرة للغاية"، وقالت: "في مساء الرابع من كانون الأول، اقترب ستة رجال على متن ثلاث دراجات نارية من قوات حفظ السلام التي كانت تقوم بدورية قرب بنت جبيل. أطلق أحد الرجال على متن إحدى الدراجات حوالي ثلاث طلقات نارية من مسدسه على مركبة قوات حفظ السلام. تضررت المركبة، لكن لحسن الحظ لم يُصب أي من قوات حفظ السلام. هذه قضية خطيرة للغاية. قوات حفظ السلام موجودة هنا لدعم الأمن والاستقرار هنا في جنوب لبنان، وقد ذكّرنا السلطات اللبنانية بمسؤوليتها في ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام. لقد طالبنا بإجراء تحقيق شامل ودقيق، وقد تولت السلطات اللبنانية هذا التحقيق، ونتطلع إلى رؤية النتائج وتقديم الجناة للعدالة".

واضافت: "لقد تواجدت قوات حفظ السلام هنا منذ ما يقرب من خمسة عقود. نحن هنا لدعم سكان جنوب لبنان، نحن هنا لدعم الأمن والاستقرار. لأنه من خلال تحقيق الأمن والاستقرار والمساعدة في استعادته في هذه المنطقة، يمكننا دعم المجتمعات المحلية على أفضل وجه. هذه هي مهمة قوات حفظ السلام، ونحن مستمرون في القيام بذلك. ولم نغادر خلال الصراع في العام الماضي، ونحن ملتزمون بالقيام بمهامنا بموجب ولايتنا بموجب القرار 1701 والعمل مع القوات المسلحة اللبنانية ودعم المجتمعات في العام المقبل". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الناطقة باسم الحكومة الفرنسية: "حماس" تستعيد السيطرة على غزة
lebanon 24
07/12/2025 12:00:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطقة باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
07/12/2025 12:00:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم اليونيفيل: سنواصل تنفيذ مهامنا ومراقبة الوضع في جنوب لبنان حتى نهاية 2026 (الجزيرة)
lebanon 24
07/12/2025 12:00:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم قوات اليونيفيل في لبنان: نعمل مع الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار في جنوب البلاد
lebanon 24
07/12/2025 12:00:57 Lebanon 24 Lebanon 24

السلطات اللبنانية

الوكالة الوطنية

كانديس ارديل

جنوب لبنان

اللبنانية

بنت جبيل

حسن الحظ

باسم ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-12-07
04:40 | 2025-12-07
04:15 | 2025-12-07
04:14 | 2025-12-07
04:08 | 2025-12-07
04:00 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24