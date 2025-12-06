الناطقة باسم اليونيفيل: مهمتنا دعم أمن واستقرار الجنوب ونطالب بمحاسبة المعتدين

Advertisement

اكدت الناطقة الرسمية لليونيفيل "ان وجود اليونيفيل في الجنوب هو لدعم سكان ، ونحن هنا لدعم الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. تلك هي مهمة قوات حفظ السلام، ونحن مستمرون في القيام بذلك".ووصفت الاعتداء على اليونيفيل بالأمس في منطقة ب"القضية الخطيرة للغاية"، وقالت: "في مساء الرابع من كانون الأول، اقترب ستة رجال على متن ثلاث دراجات نارية من قوات حفظ السلام التي كانت تقوم بدورية قرب بنت . أطلق أحد الرجال على متن إحدى الدراجات حوالي ثلاث طلقات نارية من مسدسه على مركبة قوات حفظ السلام. تضررت المركبة، لكن لحسن الحظ لم يُصب أي من قوات حفظ السلام. هذه قضية خطيرة للغاية. قوات حفظ السلام موجودة هنا لدعم الأمن والاستقرار هنا في جنوب ، وقد ذكّرنا بمسؤوليتها في ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام. لقد طالبنا بإجراء تحقيق شامل ودقيق، وقد تولت السلطات هذا التحقيق، ونتطلع إلى رؤية النتائج وتقديم الجناة للعدالة".واضافت: "لقد تواجدت قوات حفظ السلام هنا منذ ما يقرب من خمسة عقود. نحن هنا لدعم سكان جنوب لبنان، نحن هنا لدعم الأمن والاستقرار. لأنه من خلال تحقيق الأمن والاستقرار والمساعدة في استعادته في هذه المنطقة، يمكننا دعم المجتمعات المحلية على أفضل وجه. هذه هي مهمة قوات حفظ السلام، ونحن مستمرون في القيام بذلك. ولم نغادر خلال الصراع في العام الماضي، ونحن ملتزمون بالقيام بمهامنا بموجب ولايتنا بموجب القرار 1701 والعمل مع القوات المسلحة اللبنانية ودعم المجتمعات في العام المقبل". (الوكالة الوطنية)