لبنان

بلدية زوق مصبح تضيء شجرة الميلاد وسط احتفال جماهيري

Lebanon 24
06-12-2025 | 14:05
أضاءت بلدية زوق مصبح، مساء اليوم، شجرة الميلاد في ساحة البلدة، بحضور رئيس البلدية ايلي صابر واعضاء المجلس البلدي والمخاتير وأهالي البلدة والزوار.
وألقى صابر كلمة أثنى فيها على عمل اللجنة المنظمة، موجّهًا الشكر إلى المنظمين والمتطوعين ومعايدا الحاضرين وأبناء البلدة.

وقد شكّل الاحتفال انطلاقة رسمية للأجواء الميلادية في زوق مصبح التي ازدانت بالزينة.
 
