بلدية زوق مصبح تضيء شجرة الميلاد وسط احتفال جماهيري

أضاءت بلدية زوق مصبح، مساء اليوم، شجرة الميلاد في ساحة البلدة، بحضور رئيس البلدية واعضاء والمخاتير وأهالي البلدة والزوار.وألقى صابر كلمة أثنى فيها على عمل ، موجّهًا الشكر إلى المنظمين والمتطوعين ومعايدا الحاضرين وأبناء البلدة.وقد شكّل الاحتفال انطلاقة رسمية للأجواء الميلادية في زوق مصبح التي ازدانت بالزينة.