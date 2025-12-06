Advertisement

مقدمة تلفزيون "ان بي ان"رغم كل المبادرات والخطوات والإجراءات التي يتبناها في محاولة لسحب الذرائع من أجندات العدو الاسرائيلي يَمضي الأخير في ممارساته واعتداءاته وآخرها استهدافات في الضهيرة والخيام والعديسة لشلِّ أي نشاط في القرى الحدودية ناهيك عن الاعتداءات في عمق الجنوب وحتى خارج جنوب الليطاني على غرار ما حصل يوم الخميس.واللافت ان التصعيد الاسرائيلي يجري على شكل رسائل نارية لا تقيم وزناً لأي شيء ولا تراعي وجود مبعوثين ووفود في لبنان حتى ولو كانوا أعضاء في مجلس الأمن الدولي ضمن وفدٍ جامع.واذا كان العدو يعتمد سياسة التفاوض تحت النار فإن الرد على ذلك جاء من الرئيس نبيه بري الذي اكد للوفد ان هذا الأمر لا يجوز وغيرُ مقبول وشدد - كما فعل الرئيس جوزف عون أيضاً - على ان الاستقرار يمر عبر الزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها اليومية وحربها الأحادية على لبنان وانسحابها من الأراضي المحتلة....وهنا تبرز ضرورة تدخل القوى الدولية المؤثرة للجم العدوان والزام اسرائيل باحترام القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية والركون إلى عمل الميكانيزم على الأقل.هذه الثوابت شدد عليها المصري بدر عبد العاطي الذي اشار الى ان لبنان ملتزم تماماً بتنفيذ هذا الاتفاق وقال اننا نتحرك مع الاطراف المعنية ولاسيما الجانب الأميركي لخفض التصعيد والتركيز على المسار الدبلوماسي.حتى توم براك نفسهُ شدد على هذا المسار عندما قال انه لا يمكن للجيش اللبناني ان ينزع سلاح شريحةٍ من الشعب اللبناني بالقوة مؤكداً في الوقت نفسه ان اسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها بمحاولة سحق عسكرياً.لكن براك حذر من احتمال عودة الحرب داعياً الى مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل واعتبر مرة أخرى ان لبنان دولة فاشلة قائلاً إن اللبنانيين يكرهونني عندما يسمعون هذا الكلام.وفي كلامٍ مناقض وعد امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحزمة جديدة من مشاريع الدعم المخصصة للبنان ستعلَن قريباً من دون ان يعطي المزيد من التفاصيل.مقدمة تلفزيون "أم تي في"المشهد التفاوضي في لبنان أضحى واضحا . السلطة، ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والحكومة يريدون تفعيل عمل الميكانيزم لتجنب ضربة عسكرية اسرائيلية قوية، او ربما لتأجيل الضربة شبه المؤكدة. بالتوازي حزب الله ممتعض وغير راض عما يحصل، لكنه عاجز عن تحويل امتعاضه او عدم رضاه الى فعل. لذلك يكتفي أمينه العام بابداء الاعتراضات وتوجيه الانتقادات من دون ان يتخذ، او من دون ان يلوح حتى، باتخاذ اي موقف عملي مما يحصل. وبين قرار الدولة الواضح والصريح، وعجز حزب الله عن القيام بأي رد فعل، يبرز موقف اسرائيلي من عمل الميكانيزم ومن تطعيمها بمدنيين. فاسرائيل، لا تربط بين تطعيم الميكانيزم وبين سلاح حزب الله ، و تطالب الدولة باتخاذ موقف اكثر قوة وفاعلية لنزع سلاح الحزب. وهو موقف يلاقي ترحيبا وتأييدا من القوى المؤثرة في الاميركية. وآخر المواقف ما نشره موقع "جويش انسايدر"، الذي اشار الى ان مجموعة من اعضاء الكونغرس ينتمون الى الحزبين والديمقراطي وجهت رسالة الى رئيس الجمهورية جوزف عون والى رئيس الحكومة نواف سلام تطالبهما بتحرك عاجل لنزع سلاح حزب الله واستخدام القوة اذا لزم الامر. كلها معطيات تؤكد ان تعيين سيمون كرم على رأس الوفد اللبناني المفاوض لن يؤثر على ملف نزع سلاح الحزب ، وان كانت الدولة بما فعلته حيّدت مَرافقها ومؤسساتها من الضربة الاسرائيلية المرجح حصولها . اقليميا، وفيما بدأت الاحتفالات في لمناسبة مرور سنة على سقوط نظام بشار الاسد ، ظهرت الى العلن مقاطع فيديو من حوار قديم بين الرئيس السوري المخلوع ومستشارته لونا الشبل. في هذه المقاطع يبرز الاسد على حقيقته. فهو رجل مريض نفسيا، يتعاطى بفوقية وبتعالٍ ، ويسخر من الجميع، حتى من شعبه، الذي تحمل طويلا ظلمه وحقده واجرامه.مقدمة تلفزيون "أل بي سي"لكي لا يبقى أي لغط عند اللبنانيين حول أسباب تعيين السفير السابق سيمون كرم، رئيساً للوفد المفاوض مع ، يجب الحديث بكل وضوح عن الحرب الكبرى.في الاسابيع الاخيرة، سمع المسؤولون بدقة ما نقل اليهم، عن نية تل أبيب شن هكذا حرب على لبنان إعتباراً من 31 كانون الاول، تطال البنى التحتية، وتشمل حتى إحتلال مناطق واسعة من الجنوب.وصلت الرسالة. نُقلت سريعاً الى الدول الصديقة وعلى رأسها الفاتيكان، وبدأت الخطوط الحمر تُرسم لمنع هكذا حرب، لن يقوم منها لبنان بسنوات، وستؤدي الى موجة هجرة ضخمة. إتخذ رئيس الجهورية جوزاف عون خطوة متقدمة وبالاتفاق مع الرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام، عينت الدولة اللبنانية مدنياً في الوفد المفاوض، فوضعت حجر الاساس لمفاوضات شاقة، ستخوضها لانقاذ كل لبنان، حتى ولو تحت نيران الضربات الاسرائيلية المستمرة، وهي مع قساوتها تبقى ضعيفة مقارنة بما كانت تخطط له اسرائيل.الجلسة الاولى من المفاوضات كانت شديدة الاهمية، ولكن ما سيليها أكثر أهمية. فجلسة التاسع عشر من كانون الاول ستستكمل تفاصيل الخطوط العريضة للتفاوض، سيطرح لبنان حكماً خلالها الثوابت التي أطلقها الرئيس عون، من وقف الاعتداءات، الى الانسحاب، الى ملف الاسرى الى تثبيت الحدود، فيما صورة ما ستتقدم به اسرائيل لا تزال ضبابية. هذه الجلسة يليها في الخامس من كانون الثاني، تقديم قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المرحلة الاخيرة من خطته لحصر السلاح في جنوب الليطاني، فيختم مرحلة، ويضع الحكومة أمام حتمية إتخاذ قرار حول ما بعد جنوب الليطاني.خطوة تعيين مدني في الميكانيزم، وما يقوم به الجيش تلقيا دعما هاماً اليوم عندما أقر سفراء الامم المتحدة، ومن بينهم مورغان أورتاغوس، بالتقدم الذي أحرزه لبنان، وأعلنوا أنهم بحثوا في الخيارات لتطبيق القرار 1701، بعد مغادرة قوات اليونيفل لبنان مع نهاية العام 2026.ملف جديد شديد الاهمية يضاف إذا الى لائحة التفاوض في الناقورة، في وقت أوقف الجيش اليوم ستة متورطين في الاعتداء على القوات الدولية في بنت جبيل.كل ما سبق يؤكد أن شيئاً هاماً قد تغير... أصبح للبنان دولة تتخذ قرارات وهي لن تتوقف.مقدمة تلفزيون "الجديد"قدم مجلس الأمن تقريره من على منصة لبنان فلا الدول بممثليها قدمت مشروع قرار لوقف الاعتداءات على لبنان ولا استخدمت أي منها حق النقض "الفيتو" لصالح البلد المتأرجح بين كفتي التهديد والتصعيد فلليوم الثالث تعيش الارض السياسية ترددات على مقياسين الميكانيزم بعد انضمام سيمون كرم اليها، وزيارة سفراء مجلس الأمن التي اختتمت أعمالها اليوم واذا كانت المواقف الداخلية قد أخذت مداها في الشق الأول فإن الأجواء الدبلوماسية خلصت الى ان قرار الحرب عند الاسرائيلي اصبح اليوم اكثر تعقيداً وصعوبة بسبب الضغط الاميركي انطلاقاً من الخطوة اللبنانية وعليه فإن الخطوة لم تأتِ مجانية كما وصفها الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالامس بل نقلت الكرة الى الملعب الاممي الذي بات عليه التحرك لإلزام اسرائيل باحترام قرار مجلس الامن 1701 ومندرجاته من اجل الاستقرار في لبنان والجنوب والى جنوب النهر توجّه اليوم سفراء مجلس الامن في جولة قادتها اليونيفيل بين الناقورة واللبونة ومن هناك عاين السفراء بالعين المجردة موقع الاحتلال المجاور لليونيفيل ليؤكدوا مساءً دعم استقرار وسيادة لبنان أما ما سيكون موضع نقاش وبحث طيلة العام في نيويورك فهو مرحلة ما بعد اليونيفيل وحولها قدّم رئيس الحكومة نواف سلام تصوّر لبنان وقد اشار الى الحاجة لقوة اممية ولو محدودة لسدّ اي فراغ محتمل والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب وإلى الجنوب در.. حيث سيكون على موعد مع جولات دبلوماسية تعاين الارض الميدانية وخطة الجيش ومراحلَها التنفيذية وفي معلومات الجديد أن الايام المقبلة ستشهد على زيارتين جنوبيتين بتنسيق مع الجيش اللبناني واحدة لوفد أممي والثانية للسفراء المعتمدين في لبنان مع الملحقين العسكريين. ومن لبنان الى قطر اذ توجهت الانظار الى منتدى الدوحة تحت شعار: ترسيخ العدالة من الوعود الى واقع ملموس وبمشاركة رؤساء وخبراء ودبلوماسيين من نحو مئة وعشرين دولة ومن هناك لمس لبنان استمرار قطر بدعمه سياسياً واقتصادياً ولم تغب غزة عن المنتدى فكان وصف لرئيس الوزراء القطري بأن المفاوضات بشأنها تمر بمرحلة حرجة وان الوسطاء يعملون معاً لدخول المرحلة التالية من وقف اطلاق النار والمرحلة الثانية في غزة معطوفةً على ملفات المنطقة وجبهاتها تبقى معلقةً على اشباح تخترعها اسرائيل لتقاتلهم على حد توصيف الرئيس السوري احمد الشرع اليوم.