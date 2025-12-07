Advertisement

لبنان

إحتمالات التصعيد واردة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
07-12-2025 | 01:15
على الرغم من تراجع منسوب التهويل بالحرب في الأسابيع الأخيرة، وتقدّم مسار التفاوض غير المباشر، لا يزال "حزب الله" يتعامل مع احتمال التصعيد باعتباره خيارًا قائمًا لا يمكن تجاهله.
وتشير أوساط متابعة إلى أن "الحزب"، كثف في الفترة الماضية تحديدًا، بعض الإجراءات الميدانية والتنظيمية تحسّبًا لأي تبدّل مفاجئ في المشهد.

ورغم أن المناخ العام يميل نحو التهدئة، إلا أن الحزب يعتبر أن الضمانة الحقيقية تكمن في الجهوزية المستمرة، وهو ما يفسّر بقاء خططه العملانية ضمن مستوى عالٍ من الاستعداد، بالتوازي مع مراقبة دقيقة لمسار المفاوضات وتطوراتها.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الله

سابي

