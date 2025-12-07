إحتمالات التصعيد واردة

Advertisement

وتشير أوساط متابعة إلى أن "الحزب"، كثف في الفترة الماضية تحديدًا، بعض الإجراءات الميدانية والتنظيمية تحسّبًا لأي تبدّل مفاجئ في المشهد.ورغم أن المناخ العام يميل نحو التهدئة، إلا أن الحزب يعتبر أن الضمانة الحقيقية تكمن في الجهوزية المستمرة، وهو ما يفسّر بقاء خططه العملانية ضمن مستوى عالٍ من الاستعداد، بالتوازي مع مراقبة دقيقة لمسار المفاوضات وتطوراتها.