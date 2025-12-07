Advertisement

لبنان

مصالحات عونية

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
07-12-2025 | 01:30
تشهد أروقة "التيار الوطني الحر" حركة غير معتادة منذ  اسابيع قليلة، مع انطلاق ورشة داخلية تهدف إلى تخفيف حدّة التوتر بين القواعد العونية المعترضة على أداء القيادة الحالية وبين القيادة نفسها داخل "التيار".
وتشير المعطيات إلى أن هذه الجهود تأتي استعدادًا للاستحقاق النيابي المقبل، حيث يسعى "التيار" إلى إعادة ترتيب صفوفه وتفادي أي تشققات قد تؤثر على حضوره الانتخابي.

وتبدو الورشة مركّزة على معالجة الهواجس، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المعترضين، في محاولة لاستعادة وحدة الصف قبل الدخول في المرحلة الأكثر حساسية من التحضيرات الانتخابية.
المصدر: خاص لبنان24
