مصالحات عونية

وتشير المعطيات إلى أن هذه الجهود تأتي استعدادًا للاستحقاق النيابي المقبل، حيث يسعى "التيار" إلى إعادة ترتيب صفوفه وتفادي أي تشققات قد تؤثر على حضوره الانتخابي.وتبدو الورشة مركّزة على معالجة الهواجس، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المعترضين، في محاولة لاستعادة وحدة الصف قبل الدخول في المرحلة الأكثر حساسية من التحضيرات .