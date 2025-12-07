مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي

Advertisement

أضاف المصدر أنّ المشروع، الذي انطلق من مفرق وصولًا إلى حاجز ضهر البيدر، يشمل نشر حوالى 130 فاصلًا إسمنتيًا، كخطوة أولى تهدف إلى ضبط مسار السير والحدّ من الحوادث المتكررة على هذا الممر الحيوي، الرابط بين الجبل والبقاع والعاصمة.ولفت المصدر الى ان وزارة الأشغال ستراقب حركة المرور خلال اليومين المقبلين، لقياس تأثير الفواصل على انسيابية السير ومستوى الأمان، وعلى ضوء النتائج سيُتّخذ القرار حول استكمال المشروع أو إدخال التعديلات اللازمة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة العامة على هذا الطريق".