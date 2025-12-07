Advertisement

لبنان

مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
07-12-2025 | 01:45
لفت مصدر مواكب لعمل وزارة الأشغال العامة والنقل، في ما خصّ تحسين وصيانة الطرقات في لبنان، إلى أنّه، في خطوة تُعيد وضع السلامة المرورية في صلب الأولويات، باشرت الوزارة تنفيذ المرحلة التجريبية من مشروع تركيب الفواصل الإسمنتية على الطريق الدولية في ضهر البيدر، أحد أكثر الخطوط شهرةً بحوادث السير الخطيرة.
أضاف المصدر أنّ المشروع، الذي انطلق من مفرق حمانا وصولًا إلى حاجز ضهر البيدر، يشمل نشر حوالى 130 فاصلًا إسمنتيًا، كخطوة أولى تهدف إلى ضبط مسار السير والحدّ من الحوادث المتكررة على هذا الممر الحيوي، الرابط بين الجبل والبقاع والعاصمة.

ولفت المصدر الى ان  وزارة الأشغال  ستراقب حركة المرور خلال اليومين المقبلين، لقياس تأثير الفواصل على انسيابية السير ومستوى الأمان، وعلى ضوء النتائج سيُتّخذ القرار حول استكمال المشروع أو إدخال التعديلات اللازمة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة العامة على هذا الطريق".
المصدر: خاص لبنان24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24