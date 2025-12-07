Advertisement

لبنان

مرض "الحمى القلاعية" يضرب مزارع المواشي في لبنان.. وبيان يكشف

Lebanon 24
07-12-2025 | 03:05
أعلنت وزارة الزراعة تسجيل حالات مؤكدة من مرض الحمّى القلاعية في عدد من مزارع المواشي، بعد إجراء فحوص في مختبر الصحة الحيوانية في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية جاءت نتائجها إيجابية. وأوضحت أن المرض فيروسي سريع الانتقال يصيب الحيوانات ذات الظلف المشقوق كالأبقار والجاموس والأغنام والماعز، لكنه لا ينتقل إلى الإنسان ولا يؤثر على نوعية الحليب واللحم.
وبعد رصد عترة جديدة من المرض في دول محيطة بلبنان، شكّلت الوزارة لجنة طوارئ للتنسيق مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره. وتشمل هذه الإجراءات أخذ العينات من الحيوانات المشتبه بإصابتها وإجراء التقصي الوبائي، وتحصين المواشي في محيط البؤر المكتشفة باللقاحات المتوفرة، مع التذكير بأن الوزارة كانت قد لقّحت سابقًا المواشي في لبنان والعترات المسجّلة في المنطقة، وتُلزم بتلقيح المواشي المستوردة قبل إدخالها عبر المرافئ الحدودية.

كما تقوم الوزارة بإرسال العينات إلى مختبرات مرجعية معتمدة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة لتحديد سلالات العترات وتعديل برنامج التحصين وفقًا لها، إضافة إلى الحد من نقل الحيوانات بين المناطق بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتوجيه كتب إلى مديرية المخابرات في الجيش والنيابة العامة التمييزية بأسماء المشتبه بتورطهم في تهريب المواشي من وإلى سوريا. وختمت وزارة الزراعة بالتأكيد أنها ستبلغ المربين وأصحاب المواشي بأي مستجدات تباعًا.
