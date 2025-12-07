مرض "الحمى القلاعية" يضرب مزارع المواشي في لبنان.. وبيان يكشف

Advertisement

أعلنت تسجيل حالات مؤكدة من مرض الحمّى القلاعية في عدد من مزارع المواشي، بعد إجراء فحوص في مختبر الصحة الحيوانية في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية جاءت نتائجها إيجابية. وأوضحت أن المرض فيروسي سريع الانتقال يصيب الحيوانات ذات الظلف المشقوق كالأبقار والجاموس والأغنام والماعز، لكنه لا ينتقل إلى الإنسان ولا يؤثر على نوعية الحليب واللحم.وبعد رصد عترة جديدة من المرض في دول محيطة بلبنان، شكّلت الوزارة لجنة طوارئ للتنسيق مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره. وتشمل هذه الإجراءات أخذ العينات من الحيوانات المشتبه بإصابتها وإجراء التقصي الوبائي، وتحصين المواشي في محيط البؤر المكتشفة باللقاحات المتوفرة، مع التذكير بأن الوزارة كانت قد لقّحت سابقًا المواشي في والعترات المسجّلة في المنطقة، وتُلزم بتلقيح المواشي المستوردة قبل إدخالها عبر المرافئ الحدودية.كما تقوم الوزارة بإرسال العينات إلى مختبرات مرجعية معتمدة من لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة لتحديد سلالات العترات وتعديل برنامج التحصين وفقًا لها، إضافة إلى الحد من نقل الحيوانات بين المناطق بالتنسيق مع ، وتوجيه كتب إلى في الجيش والنيابة العامة التمييزية بأسماء المشتبه بتورطهم في تهريب المواشي من وإلى . وختمت وزارة الزراعة بالتأكيد أنها ستبلغ المربين وأصحاب المواشي بأي مستجدات تباعًا.