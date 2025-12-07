Advertisement

لبنان

شرطة صور توقف فلسطينياً بحوزته مخدرات (صورة)

Lebanon 24
07-12-2025 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1451859-639007030267348137.jpg
Doc-P-1451859-639007030267348137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت شرطة بلدية صور القبض على شاب فلسطيني بعد الاشتباه به، حيث عُثر بحوزته على غرامين من مادة "السيلفيا" المخدرة إلى جانب مقتنيات أخرى تم توثيقها في محضر رسمي.
Advertisement

وتم تسليم الموقوف والمضبوطات إلى قوى الأمن الداخلي لمواصلة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
مواضيع ذات صلة
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
lebanon 24
07/12/2025 12:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. توقيف مروِّجَي مخدِّرات في الزلقا وهذا ما ضبط بحوزتهما
lebanon 24
07/12/2025 12:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عند حاجز الصدقة.. توقيف مواطن بحوزته أسلحة وذخائر
lebanon 24
07/12/2025 12:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة لمروّج مخدرات في مدينة لبنانية.. إليكم هويته
lebanon 24
07/12/2025 12:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شاب فلسطيني

السيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-12-07
05:00 | 2025-12-07
04:40 | 2025-12-07
04:15 | 2025-12-07
04:08 | 2025-12-07
04:00 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24