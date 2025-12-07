22
شرطة صور توقف فلسطينياً بحوزته مخدرات (صورة)
Lebanon 24
07-12-2025
|
04:14
ألقت شرطة بلدية صور القبض على
شاب فلسطيني
بعد الاشتباه به، حيث عُثر بحوزته على غرامين من مادة "السيلفيا" المخدرة إلى جانب مقتنيات أخرى تم توثيقها في محضر رسمي.
وتم تسليم الموقوف والمضبوطات إلى
قوى الأمن الداخلي
لمواصلة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
