Advertisement

لبنان

حادث على طريق عربة قزحيا

Lebanon 24
07-12-2025 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1451868-639007045304549986.png
Doc-P-1451868-639007045304549986.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرّض الشاب شربل خوند وعائلته لحادث سير على طريق عربة قزحيا – دير مار مطانيوس، ما أدى إلى إصابته بجرح بليغ في الرأس يستدعي عملية جراحية، حسب مندوبة "لبنان24".
Advertisement
 
وحضر الصليب الأحمر إلى المكان، حيث تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.
مواضيع ذات صلة
زيارة للقنصل العام لفرنسا في لبنان إلى دير مار أنطونيوس قزحيا
lebanon 24
07/12/2025 17:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل نتيجة حادث صدم على طريق عام بلدة لوسي البقاع الغربي
lebanon 24
07/12/2025 17:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير ينهي حياة الشاب محمود حجازي على طريق الناعمة
lebanon 24
07/12/2025 17:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
4 جرحى نتيجة حادث صدم على طريق داخلية بلدة رميش قضاء بنت جبيل (التحكم المروري)
lebanon 24
07/12/2025 17:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الصليب الأحمر

لبنان24

الصليب

لبنان

فيات

بليغ

طاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-12-07
09:55 | 2025-12-07
09:54 | 2025-12-07
09:32 | 2025-12-07
09:30 | 2025-12-07
09:29 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24