لبنان

بشير ياغي: "أنتظر الفرصة التي تشبه رؤيتي للحياة"

رانيا عبيد - Rania Obeid

Lebanon 24
07-12-2025 | 05:30
تعود انطلاقة بشير ياغي في عالم الاعلام الى اكثر من خمس عشرة سنة، من خلال برنامج "أخبار الصباح" عبر شاشة المستقبل التي يعتبرها المدرسة الاولى والركن الاساس.
درس الصحافة والإعلام في الجامعة اللبنانية، ثم انتقل لاستكمال تخصّصه الأكاديمي عبر ماستر في الصحافة الإلكترونية في جامعة سيّدة اللويزة (NDU)، ليجمع بين أساسات المهنة التقليدية ومهارات الإعلام الحديث. إلى جانب كونه إعلامياً، هو أب لولدين، ويعتبر ان شريكته هي الدافع الأول للنجاح والإصرار والشجاعة.
كما كان بشير حاضراً بقوة في المشهد الإعلامي اللبناني والعربي، سواء أمام الكاميرا أو خلفها في كواليس إعداد أبرز البرامج العربية والعالمية، ومنها The Voice وArabs Got Talent.
كما كان ركناً أساسياً في البرنامج الصباحي الأكثر شهرة على شاشة "المستقبل" "أخبار الصباح"، حيث عمل مراسلاً، ومقدّماً.

وفي المقرّات الرسمية، يشغل بشير دوراً محورياً في قسم الإعلام والبروتوكول، من خلال خبرته الطويلة في المتابعة والصياغة والتنسيق الإعلامي. كما يروي في حديث الى " لبنان 24" عن استمراره في تقديم فقرة Press Review، في الوقت الحالي بوتيرة أخف، وهي الفقرة الصباحية التي تستعرض أبرز ما جاء في الصحف اللبنانية وتستضيف شخصيات سياسية للتعليق على الأحداث.
كذلك يطل على المشاهدين من خلال فقرة Stay Connected ضمن نشرة أخبار الـ mtv المسائية، ويقدّم أبرز الأحداث والمواد التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو اليوم واحد من الأكثر تميزاً في هذه الفقرة، ولاسيما أن خبرته المهنية تمنحه قدرة تحليلية ومحتوى أكثر عمقاً مقارنة بغيره.
ورغم العروض العديدة التي طُرحت عليه، يقول : “أُفضل اليوم انتظار الفرصة التي تشبه رؤيتي للحياة، بعيداً عن المناخ المسيطر على الساحة الإعلامية". ويضيف: بالنسبة إلي العمل الإعلامي الحقيقي هو ذاك الذي يحمل رسالة ويمسّ الإنسان، لا ذاك الذي يلهث خلف الإثارة أو المحتوى السطحي."
إلى جانب عمله التلفزيوني، يدرّس بشير في جامعة سيدة اللويزة كل ما يتعلّق بالإعلام الالكتروني، ناقلاً خبرته لطلابه. ونصيحته الدائمة لهم: "ركّزوا على المحتوى… على الرسالة… مش على الأضواء والشهرة. الثقافة هي أساس الإعلام."
العلاقات الإنسانية أسمى الرسائل الاعلامية
يرى ياغي أنّ العلاقات الإنسانية وقصص الناس وتجاربهم هي جوهر المهنة، وهي المساحة التي يطمح إلى التفرّغ لها وإضاءة جوانبها.
بشير قادر على تقديم محتوى اجتماعي، ثقافي، وختى سياسي، ويؤمن بأنّ الفرصة التي يستحقها ستأتي في الوقت المناسب. فرصة يروي من خلالها الإنسان: علاقاته، تقلباته، نجاحاته، إخفاقاته، والدروس التي يتعلمها… وهي المساحة التي يعتبرها رسالته الحقيقية التي لم تتح له بعد بالشكل الذي يطمح إليه.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
