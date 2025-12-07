كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، صورة للقائد العسكريّ السابق في " " طبطبائي، الذي اغتالته الشهر الماضي، في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

Advertisement

وفي الصورة، ظهر رئيس أركان "حزب الله" في اليمن، أمام دار الحجر في مدينة .