Advertisement

لبنان

كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها

Lebanon 24
07-12-2025 | 05:39
A-
A+
Doc-P-1451889-639007083138415652.jpg
Doc-P-1451889-639007083138415652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، صورة للقائد العسكريّ السابق في "حزب الله" هيثم علي طبطبائي، الذي اغتالته إسرائيل الشهر الماضي، في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.
Advertisement
 
 
وفي الصورة، ظهر رئيس أركان "حزب الله" في اليمن،  أمام دار الحجر في مدينة صنعاء.
 
 
Image
 
 
مواضيع ذات صلة
ما دلالة استهداف "رئيس أركان حزب الله"؟
lebanon 24
07/12/2025 17:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
صلة الوصل مع "حزب الله".. إليكم أبرز المعلومات عن رئيس أركان "الحوثيين الجديد
lebanon 24
07/12/2025 17:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي ينتظر نتيجة استهداف رئيس أركان حزب الله
lebanon 24
07/12/2025 17:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الغارة ضد رئيس أركان حزب الله تم تنسيقها مع الأميركيين
lebanon 24
07/12/2025 17:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

هيثم علي

إسرائيل

بيروت

صنعاء

طبطب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-12-07
09:55 | 2025-12-07
09:54 | 2025-12-07
09:32 | 2025-12-07
09:30 | 2025-12-07
09:29 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24