Advertisement

لبنان

"حزب الله" يتأهب لـ"السيناريو الأسود"... تحذيرات من هجمات قد تستهدف إسرائيل

Lebanon 24
07-12-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1451939-639007167076577153.jpeg
Doc-P-1451939-639007167076577153.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ الجنرال الإسرائيليّ إسحاق بريك، حذّر من وقوف إسرائيل على أعتاب "يوم قيامة"، ينذر بمحوها من الوجود، وقال لصحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، إنّ "ما حدث في 7 تشرين الأول 2023 لا يُقارن بالسيناريو الكارثي الاتي، لا سيما في ظل حالة العمى التي تصيب المستوى السياسي، والكذب الذي ما زال مسيطرًا على قادة الجيش الإسرائيلي".
Advertisement

وأضاف بريك أنّ ""حماس" و"حزب الله" والحوثيين والبدو وعرب إسرائيل، وكذلك الفصائل الموالية لإيران في العراق، يستعدّون لإطلاق هجوم بري متزامن ومشترك على إسرائيل من لبنان وسوريا والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية، ومن دوائر متطرفة داخل إسرائيل".

وأشار إلى أنه "إذا كانت إسرائيل قد "نجت بمعجزة من أحداث 7 تشرين الاول 2023، فلن تستطيع هذه المرة الإفلات من مصير كارثي محتوم في المستقبل القريب، خاصة في ظل انعزال المستوى السياسي في تل أبيب عن الواقع، وحرص الجيش الإسرائيلي على تبني سياسة الكذب، وإخفاء الحقيقة عن الرأي العام".

وأضاف: "القيادة الإسرائيلية عمياء تمامًا، ورغم فشلها في 7 تشرين الاول 2023، ما زالت تتصرف كأن شيئًا لم يحدث".

وقال: "في مواجهة تصاعد قوة أعدائنا، والتسلل الداخلي، وخطر هجومٍ مشترك من كافة القطاعات، باتت إسرائيل عرضة لخطر وجودي حقيقي، ما لم تشمِر عن سواعدها فورًا، وتعيد بناء الجيش وتوسيعه، وتبرم اتفاقات دفاعية مع حلفاء إسرائيل".

ووفقًا للسيناريو الكارثي، الذي وصفته "معاريف" بـ"الخطة الكبرى"، ألمح بريك إلى تحذير وزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال نقاش في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية من "مخاوف منطقية"، تؤشر على إمكانية تسلل أو اجتياح مترجِّل من قبل عناصر حوثية أو قوات محسوبة عليها تحت رعاية إيران إلى العمق الإسرائيلي عبر سوريا وهضبة الجولان.

وعزا بريك السيناريو المتوقع إلى تطلعات "دوائر معادية" إلى تحويل الساحة الشمالية أي سوريا ولبنان إلى جبهة أخرى وأكثر تحديًا، ونقل المواجهة مع الحوثيين من البحر الأحمر إلى جبهة إسرائيل الشمالية.

وفي ما يخص "حزب الله"، أكد تأهب "الحزب" ومعه إيران لـ"السيناريو الأسود".
 
وأشار إلى زيادة دعم وتمويل حكومة طهران لـ"الحزب"؛ إذ أفادت وزارة الخزانة الأمسركية قبل أيام بأن "الحرس الثوري الإيراني حوّل مبالغ طائلة تقدر بمليار دولار منذ بداية عام 2025، لإعادة بناء قدرات "حزب الله" وبنيته التحتية المدنية". (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
تقرير اسرائيلي: منطقة قد تشهدُ هجوماً لـ"حزب الله" ومناورة مُفاجئة!
lebanon 24
07/12/2025 21:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ادرعي: استهدفنا بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في المحمودية (فيديو)
lebanon 24
07/12/2025 21:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تستهدف إسرائيل هؤلاء في "حزب الله"؟
lebanon 24
07/12/2025 21:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مقاعد "غير شيعية" لـ"حزب الله"
lebanon 24
07/12/2025 21:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المستقبل

حزب الله

الإيراني

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:03 | 2025-12-07
14:00 | 2025-12-07
13:54 | 2025-12-07
13:53 | 2025-12-07
13:46 | 2025-12-07
13:44 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24