بدءاً من يوم غدّ... تدابير سير على مسالك الحازمية – طريق المطار ونهر إبراهيم

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

أوّلًا: ستقوم شركة متعهّدة بمشروع تأهيل – وصيانته، ومتابعة الأشغال على المسلك الجنوبي باتّجاه ، اعتبارًا من يوم الاثنين 8-12-2025 من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 5.00 من التالي.ثانيًا: ستقوم شركة متعهّدة بعملية تخطيط الأوتوستراد – المسلك الممتدّ من حالات حتّى بمادّة فوسفورية، تبدأ الأعمال يوميًّا اعتبارًا من الساعة 22.00 من تاريخ 8-12-2025 ولغاية الساعة 5.00 التالي، باستثناء أيّام السبت والأحد.يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.