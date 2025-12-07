Advertisement

لبنان

بدءاً من يوم غدّ... تدابير سير على مسالك الحازمية – طريق المطار ونهر إبراهيم

Lebanon 24
07-12-2025 | 07:58
Doc-P-1451941-639007168266807133.jpg
Doc-P-1451941-639007168266807133.jpg photos 0
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
أوّلًا: ستقوم شركة متعهّدة بمشروع تأهيل طريق الحازميةطريق المطار وصيانته، ومتابعة الأشغال على المسلك الجنوبي باتّجاه صيدا، اعتبارًا من يوم الاثنين 8-12-2025 من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 5.00 من صباح اليوم التالي.
ثانيًا: ستقوم شركة متعهّدة بعملية تخطيط الأوتوستراد – المسلك الغربي الممتدّ من حالات حتّى نهر إبراهيم بمادّة فوسفورية، تبدأ الأعمال يوميًّا اعتبارًا من الساعة 22.00 من تاريخ 8-12-2025 ولغاية الساعة 5.00 من اليوم التالي، باستثناء أيّام السبت والأحد.
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.
