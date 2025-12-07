خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل

خلال خلاف عائلي بين أمّ سوريّة وزوجها في بلدة جبولة في ، رمت الوالدة قنبلة، ما أسفر عن مقتل إبنها البالغ من العمر 5 سنوات، وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة.

وبحسب المعلومات، أُصيبت الأمّ أيضاً بجروحٍ خطيرة، بينما فتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً على الفور، لمعرفة ملابسات الحادثة.