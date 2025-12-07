Advertisement

لبنان

خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل

Lebanon 24
07-12-2025 | 09:17
خلال خلاف عائلي بين أمّ سوريّة وزوجها في بلدة جبولة في البقاع الشمالي، رمت الوالدة قنبلة، ما أسفر عن مقتل إبنها البالغ من العمر 5 سنوات، وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة.
وبحسب المعلومات، أُصيبت الأمّ أيضاً بجروحٍ خطيرة، بينما فتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً على الفور، لمعرفة ملابسات الحادثة.
 
 
 
 
