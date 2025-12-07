اليونيفيل: ليس لدينا أي دليل على أنّ "حزب الله" يُعيد تأهيل نفسه جنوب الليطان

Advertisement

أفاد قائد قوات اليونيفيل للقناة 12 بأنّه لا يوجد أي دليل على أن يعيد تأهيل نفسه جنوب ، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في بشكل صارخ.وأضاف أنّ الوضع في لبنان هش للغاية، وأن أي خطأ صغير قد يؤدي إلى تصعيد كبير.