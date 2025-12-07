Advertisement

لبنان

اليونيفيل: ليس لدينا أي دليل على أنّ "حزب الله" يُعيد تأهيل نفسه جنوب الليطان

Lebanon 24
07-12-2025 | 11:24
A-
A+
Doc-P-1451995-639007291585058113.jpg
Doc-P-1451995-639007291585058113.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد قائد قوات اليونيفيل للقناة 12 الإسرائيلية بأنّه لا يوجد أي دليل على أن حزب الله يعيد تأهيل نفسه جنوب الليطاني، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بشكل صارخ.
Advertisement

وأضاف أنّ الوضع في لبنان هش للغاية، وأن أي خطأ صغير قد يؤدي إلى تصعيد كبير.
مواضيع ذات صلة
قائد قوات اليونيفيل للقناة 12 الإسرائيلية: ليس لدينا أي دليل على أن حزب الله يعيد تأهيل نفسه جنوب الليطاني
lebanon 24
07/12/2025 21:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل حذرت الإدارة الأميركية من أن ⁧‫حزب الله‬⁩ يعيد تأهيل نفسه
lebanon 24
07/12/2025 21:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن الجيش الإسرائيلي: الجيش اللبناني لا يفعل شيئا يذكر لمنع حزب الله من إعادة تأهيل نفسه
lebanon 24
07/12/2025 21:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـ"فوكس نيوز": "حزب الله" في لبنان ليس في وضع جيد
lebanon 24
07/12/2025 21:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

أخبار عاجلة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الليطاني

إسرائيل

طاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:03 | 2025-12-07
14:00 | 2025-12-07
13:54 | 2025-12-07
13:53 | 2025-12-07
13:46 | 2025-12-07
13:44 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24