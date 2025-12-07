19
اليونيفيل: ليس لدينا أي دليل على أنّ "حزب الله" يُعيد تأهيل نفسه جنوب الليطان
Lebanon 24
07-12-2025
|
11:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد قائد قوات اليونيفيل للقناة 12
الإسرائيلية
بأنّه لا يوجد أي دليل على أن
حزب الله
يعيد تأهيل نفسه جنوب
الليطاني
، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ
إسرائيل
تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في
لبنان
بشكل صارخ.
وأضاف أنّ الوضع في لبنان هش للغاية، وأن أي خطأ صغير قد يؤدي إلى تصعيد كبير.
