أجّل الجيش، بسبب رداءة الطقس، الجولة التي كانت مقرّرة اليوم لوفد من السفراء والملحقين العسكريين الغربيين إلى جنوبي الليطاني. حيث كان يفترض أن تشمل زيارة لمركز الجيش في أطراف «علما الشعب» وإحدى منشآت المقاومة التي أخذها الجيش في «وادي زبقين».وكتبت" الاخبار": وحتى تحديد موعد آخر، ينتظر بلورة زيارة ممثّلي أعضاء الدول الدائمة في مجلس الأمن الدولي إلى الحدود الجنوبية التي حصلت أول أمس. الدبلوماسيون الذين رافقتهم المبعوثة الأميركية، مورغان أورتاغوس، اطّلعوا من نوافذ مواكبهم ذات الزجاج الداكن على نقاط «اليونيفيل» ومراكز الجيش في اللبونة ورأس الناقورة وعلى أحياء بلدة الناقورة المدمّرة. لكنهم أمضوا نحو ساعتين في مقرّ قيادة «اليونيفيل» في الناقورة، حيث قدّم لهم قائدها ديواتو أبانيارا، عرضاً لمهمّة حفظ السلام منذ وقف إطلاق النار قبل عام. وبحسب مصادر مواكبة، فإنّ هدف الزيارة كان تكوين تصوّر أوّلي لشكل المهمّة التي سترث حفظة السلام الذين أنهى مجلس الأمن نفسه مهمّتهم بحلول نهاية العام المقبل أي بعد نحو عام.وكان الوفد قد سمع من الرؤساء الثلاثة تمسّكهم ببقاء حضور القبّعات الزرق أي وجود قوة للأمم المتحدة عقب مغادرة «اليونيفيل». واللافت ما نقلته المصادر عن «أسف عدد من ممثّلي الدول للقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بإنهاء مهمّة «اليونيفيل»». وأبرز محطات الجولة الرسمية والميدانية التي توقّف عندها الوفد بحسب المصادر، العملاني الذي سمعوه من قائد الجيش، رودولف هيكل، لإنجازات خطة سحب السلاح في جنوبي الليطاني وإعادة انتشار وحداته منذ وقف النار والعراقيل التي تمنع انتشار باقي الوحدات جرّاء استمرار الاحتلال واعتداءاته. إضافة إلى ما سمعوه من الرئيس ، من أنّ العمل الإضافي لمهمّة «الميكانيزم» التي وافق عليها، محصورة في منطقة جنوبي الليطاني فقط، فيما خصّ ترسيم الحدود البرّية وتحرير الأسرى ووقف الاعتداءات.مواقفوكان رئيس الجمهورية، جوزاف عون، قد قال أمام الوفد، إنّ « يرحّب بأي دولة ترغب في إبقاء قوّاتها أو جزء منها في أرض الجنوب». لكن ما هو البديل؟ حتى الآن، لم يحسم شكل «نيو يونيفيل»، سواء أكانت جزءاً من قوة مراقبة اتفاقية الهدنة أو تشبه قوة «أندوف» في الجولان.وفي تصريحات لافتة، قال قائد «اليونيفيل» في حديث إلى القناة 12 ، إنّ تنتهك اتفاق وقف النار في الوقت الذي لم تمتلك قواته أي دليل على أنّ ، يعيد تأهيل نفسه جنوب الليطاني. وهذا يتقاطع مع ما أكّده قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش، العميد نقولا تابت، أمام الإعلاميين من أنّ «اليونيفيل» و«الميكانيزم» لم تقدّما أي دليل على تحرّك جديد للسلاح عقب وقف النار.وكتب غاصب المختار في" اللواء": كان من المتوقع أن يكون الاجتماع الأول للجنة الإشراف الخماسية على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية - ميكانيزم - اجتماعاً تعارفياً.كل ما تحقق بعد تعيين السفير سيمون كرم عضواً مدنياً في لجنة الميكانيزم، كان ترحيب أميركي وتعهدات وردت لاحقاً بتسريبات على ألسِنَة مصادر أميركية لا مسؤولين رسميين بتصريحات علنية، مفادها ان تعيين مدني في اللجنة الخماسية يُسهل التفاوض ويؤدي الى تخفيف التصعيد الذي كان يهدّد به الاحتلال الإسرائيلي، وان الإدارة الأميركية بصدد الضغط على رئيس حكومة كيان الاحتلال نتنياهو لمنع أي تصعيد أو الاندفاع نحو حرب من جانب واحد، تستهدف بنى تحتية رسمية حكومية لبنانية هذه المرة لا حزب الله فقط.ولكن كيان الاحتلال أعقب الاجتماع الأول للجنة بحضور المدنيين والمستشارة مورغان أورتاغوس بغارات على أربع قرى جنوبية، كانت بمثابة رسالة للجنة وللبنان، بأن سقف التفاوض سيكون تحت النار للضغط على لبنان. بينما أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون رفضه المطلق للتفاوض تحت النار.ومع ذلك، لا زال في لبنان من يراهن على ان الاجتماع المقبل للجنة الخماسية سيدخل في تفاصيل التفاوض الأمني - التقني وفق السقف الذي حدّده الرؤساء للمفاوض سيمون كرم، وقالت مصادر رسمية لـ «اللواء»: ان البحث الجديّ سيبدأ في اجتماع 19 الشهر الحالي، وسيتم طرح المواضيع التي تهمّ الجانب اللبناني، تعويلاً على دفع ودعم أميركي وفرنسي لمسار التهدئة والتوصل الى وقف نهائي لإطلاق النار بما يُمهّد لتسهيل التفاوض على النقاط الأخرى.وعليه ينتظر لبنان ما ستسفر عنه زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى ولقاءاته اليوم مع أن الكلام عن الدعم الأميركي فلا زال كلاماً في الهواء بحاجة الى مصداقية والى ترجمة ميدانية، عبر خطوات عملية من الرئاسة الأميركية للجنة الإشراف الخماسية، وفيها عضوين سياسي يتمثل بمورغان أورتاغوس وعسكري يتمثل بالجنرال كلير فيلد. وما لم يقم الجانب الأميركي بما عليه ليثبت انه وسيط نزيه وحيادي عبر الضغط الفعلي على إسرائيل، فإن تعيين لبنان لمندوب رسمي سياسي دبلوماسي يكون قد ذهب هباءً وتنازلاً مجانياً كما قيل، ولم يحقق أي خطوة عملية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بمندرجات اتفاق وقف الأعمال العدائية.وبرز تركيز إعلامي إسرائيلي على التدخل الأميركي حيال الوضع بين لبنان وإسرائيل، إذ نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر سياسية إسرائيلية، قولها إنّ الرئيس الأميركي أوصى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقال من التهديدات العسكرية إلى الدبلوماسية في غزة ولبنان وسوريا. كما نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إنّ "نتنياهو يتلقى توصية من كبار قادة الجيش بإنهاء القتال والانتقال إلى إعادة بناء الجيش". ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أمنية إسرائيليّة أنّ "إسرائيل أبلغت لبنان أنه في حال عدم نزع سلاح حزب الله سيتم تصعيد القتال"، مشيرةً إلى أنّ "الجيش اللبناني نجح تقريباً في إخلاء جنوب لبنان من وجود حزب الله". ونقلت عن مصادر أميركية، أنّ "ترامب يدخل على خط الوساطة المباشرة لمنع تصعيد واسع في لبنان" .وكان لافتاً إبلاغ قائد قوات اليونيفيل الجنرال ديوداتو أبانيارا القناة 12 الإسرائيلية، أن "ليس لدينا أي دليل على أن حزب الله يعيد تأهيل نفسه جنوب الليطاني وأن اسرائيل تنتهك اتفاق وقف النار بشكل صارخ.