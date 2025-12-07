Advertisement

لبنان

ايران تنفي تدخلها في لبنان و3 مطالب رفعها بري إلى طهران

Lebanon 24
07-12-2025 | 22:13
A-
A+
Doc-P-1452112-639007683361411366.webp
Doc-P-1452112-639007683361411366.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فيما أعلن الناطق باسم الخارجية الايرانية اسماعيل  بقائي "أن إيران لا تتدخل في لبنان، وأن "حزب الله" مؤسسة تتخذ قرارها بشأن سلاحها بشكل مستقل"، نقلت "نداء الوطن" عن مصدر دبلوماسي واسع الاطلاع ان الانقسام بات واضحًا داخل "الثنائي الشيعي"، حيث تتخذ مقاربة حركة "أمل" منحى مختلفًا إلى حد التناقض مع مقاربة "حزب الله".
Advertisement
وكشف المصدر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري عبّر للإيرانيين، عبر قنوات تواصله المباشرة، عن ثلاثة مطالب أساسية تعكس قلقه المتزايد من استمرار تورط لبنان في لعبة المحاور:
الطلب الأول، تمثل في تحييد لبنان بالكامل عن أي مواجهة مقبلة بين إيران وإسرائيل، وعدم استخدام الساحة اللبنانية كورقة ضغط في مفاوضات طهران مع واشنطن

الطلب الثاني كان أكثر حساسية، إذ طلب بري الحصول على فتوى من المرشد علي خامنئي تتيح لـ "حزب الله" تسليم الصواريخ الدقيقة والمسيرات، واضعًا على عاتقه مهمة تأمين الموافقة الأميركية على صفقة تؤدي إلى إنهاء كامل للحرب، وقال بحسب المصدر: "الأميركان عندي". 

أما الطلب الثالث، فكان الحصول على تمويل سريع وعاجل لدعم عشرات آلاف الشيعة الذين خسروا منازلهم وأعمالهم ومواردهم بفعل الحرب الأخيرة.

وبحسب المصدر، فإن الرد الإيراني أتى ملتبسًا، إذ وافقت طهران على بند التمويل فقط، بينما لم تقدّم أي جواب واضح حول مطلب التحييد أو الفتوى، ما زاد منسوب القلق داخل أوساط سياسية ودينية شيعية تعتبر أن "الصمت الإيراني" هو الرسالة بحدّ ذاتها، وأن قرار طهران الاحتفاظ بالورقة اللبنانية ما زال ثابتًا رغم الأثمان الباهظة.
مواضيع ذات صلة
بري تعليقاً على العدوان على الطيري: لبنان مطالب بالدعوة الى عقد جلسة عاجلة لمجلس الامن الدولي
lebanon 24
08/12/2025 10:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
موفد بري يستطلع الموقف الايراني و"الثنائي" ينفي خلاف بري-قاسم
lebanon 24
08/12/2025 10:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة الجهاد الفلسطينية تنفي تعزيز قدراتها العسكرية داخل سوريا
lebanon 24
08/12/2025 10:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: نطالب برفع القيود الإسرائيلية على إدخال البيوت المؤقتة لغزة
lebanon 24
08/12/2025 10:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

ايرانية

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:12 | 2025-12-08
03:00 | 2025-12-08
02:56 | 2025-12-08
02:37 | 2025-12-08
02:31 | 2025-12-08
02:30 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24