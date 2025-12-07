ايران تنفي تدخلها في لبنان و3 مطالب رفعها بري إلى طهران

Advertisement

فيما أعلن الناطق باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي "أن لا تتدخل في ، وأن " " مؤسسة تتخذ قرارها بشأن سلاحها بشكل مستقل"، نقلت "نداء الوطن" عن مصدر دبلوماسي واسع الاطلاع ان الانقسام بات واضحًا داخل "الثنائي الشيعي"، حيث تتخذ مقاربة حركة "أمل" منحى مختلفًا إلى حد التناقض مع مقاربة "حزب الله".وكشف المصدر أن عبّر للإيرانيين، عبر قنوات تواصله المباشرة، عن ثلاثة مطالب أساسية تعكس قلقه المتزايد من استمرار تورط لبنان في لعبة المحاور:الطلب الأول، تمثل في تحييد لبنان بالكامل عن أي مواجهة مقبلة بين إيران وإسرائيل، وعدم استخدام الساحة كورقة ضغط في مفاوضات طهران مع .الطلب الثاني كان أكثر حساسية، إذ طلب الحصول على فتوى من المرشد علي خامنئي تتيح لـ "حزب الله" تسليم الصواريخ الدقيقة والمسيرات، واضعًا على عاتقه مهمة تأمين الموافقة الأميركية على صفقة تؤدي إلى إنهاء كامل للحرب، وقال بحسب المصدر: "الأميركان عندي".أما الطلب الثالث، فكان الحصول على تمويل سريع وعاجل لدعم عشرات آلاف الشيعة الذين خسروا منازلهم وأعمالهم ومواردهم بفعل الحرب الأخيرة.وبحسب المصدر، فإن الرد أتى ملتبسًا، إذ وافقت طهران على بند التمويل فقط، بينما لم تقدّم أي جواب واضح حول مطلب التحييد أو الفتوى، ما زاد منسوب القلق داخل أوساط سياسية ودينية شيعية تعتبر أن "الصمت الإيراني" هو الرسالة بحدّ ذاتها، وأن قرار طهران الاحتفاظ بالورقة اللبنانية ما زال ثابتًا رغم الأثمان الباهظة.