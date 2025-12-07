لماذا يبتعد حزب الله عن الإجماع اللبناني؟

Advertisement

كتب صلاح سلام في" اللواء"؛ قرار تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني في لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، إتخذه الرؤساء الثلاثة على طريقة «مكرهاً أخاك لا بطل»، رغم الجرأة التي إتسمت بها الخطوة الشجاعة، والظروف المعقدة التي أحاطت بها، وقضت بالإقدام عليها.قرار رفع المفاوضات في الناقورة إلى المستوى السياسي جاء في خضم التوقعات الديبلوماسية والإعلامية التي كانت رائجة في الداخل والخارج، عن حصول عدوان إسرائيلي واسع على ، إثر إنتهاء زيارة البابا لاوون الرابع عشر، وبالتالي فقد ساهم هذا القرار في سحب الذرائع من حكومة لشن الحرب المتوقعة، وأظهرت الحكومة بأنها قادرة على إتخاذ القرارات الصعبة في الوقت المناسب.المفارقة أن سارع إلى إستنكار هذا القرار وإعتباره «سقطة إضافية» للحكومة، رغم أن «الأخ الأكبر» الرئيس موافق عليه سلفاً، لأنه يساعد في حماية البلد عامة، ويحمي بيئة من تداعيات حرب جديدة، ليس من السهل تحمُّلها.بعد أيام قليلة على إعلان الخطوة الجريئة، تبدلت لغة الكلام والتخاطب مع . الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس وصفت إجتماعالميكانيزم بـ«المثمر»، وذلك للمرة الأولى منذ تولِّيها مهمة المشاركة في هذه الإجتماعات، حيث كانت لغة التحذير والتهديد هي السائدة في تصريحاتها العلنية. أعلنت عن مساعدة فورية بحوالي ٩٠ مليون دولار للجيش اللبناني. حتى السفير في العاصمة الأميركية وجَّه كلمة «ناعمة»، على حدِّ وصف بعض الإعلام الأميركي، للشعب اللبناني مؤكداً الرغبة بعودة الأمن والإستقرار على الحدود مع لبنان.أهمية الذهاب إلى مفاوضات الناقورة أنها تمت بموافقة الرؤساء الثلاثة، التي جسَّدت وحدة موقف الحكم من أكثر المواضيع الوطنية حساسية وخطورة. كما حظيت بشبه إجماع بين مختلف والطائفية، في حين بقي حزب الله معارضاً، وبعيداً عن الإجماع الرسمي والشعبي. لماذا يُصرُّ حزب الله على عزل نفسه، والبقاء بعيداً عن مواكبة خيارات الأكثرية الساحقة من اللبنانيين؟