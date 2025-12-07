Advertisement

لبنان

هل تقترب مخيّمات الشمال من نزوح آخر؟

Lebanon 24
07-12-2025 | 22:38
A-
A+
Doc-P-1452119-639007710658965281.png
Doc-P-1452119-639007710658965281.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت دموع الاسمر في" الديار": ما حصل خلال العدوان الاسرائيلي الأخير من استهداف لاحد عناصر حركة حماس في مخيم البداوي وتدمير شقته ومحيط سكنه يبرز خطورة الوضع والاستهدافات الاسرائيلية للمخيمات الفلسطينية في كل المناطق اللبنانية ومنها مخيمات الشمال التي تسجل ذاكرتها العديد من الاعتداءات الاسرائيلية منذ سنين طويلة.
Advertisement
غير ان مصادر فلسطينية مسؤولة تؤكد ان ليس في مخيمات الشمال تلك الاسلحة التي تقلق الساحة اللبنانية وليس في المخيمات ما يشكل قلقا إلا إذا كان العدو كعادته يستهدف أهدافا مدنية وهذا ما دأب عليه في تاريخه العدواني الطويل. وتوضح المصادر الفلسطينية ان الاجراءات الأخيرة التي قام بها الجيش اللبنانية من اقفال لمعظم مداخل البداوي وحصر الدخول اليها بمدخلين ورغم ان هذه الاجراءات اعتبرها الفلسطينيون انها تشكل عقبات امام حركة المواطنين، غير انها اجراءات امنية تحد من دخول الفوضى إلى المخيم.
هذا من جهة ومن جهة ثانية فان مخيم نهر البارد بات خاليا من الأسلحة منذ ٢٠٠٧ ولا تزال حواجز الجيش قائمة على مداخله تدقق بعمليات الدخول والخروج من المخيم، حسب ما أوضح مصدر فلسطيني. إلا ان مخيم البارد لايزال غارقا في معاناته منذ احداث ٢٠٠٧ وزادت معاناته مع تقليص الأونروا لخدماتها. فإعادة الإعمار لنهر البارد لم تكتمل حسب ما يوضح المصدر ولا تزال العديد من العائلات نازحة في مناطق خارج المخيم وهي في حالة عسر شديد جراء اهمال اعادة ملف الإعمار واستكماله.
ما حصل في نهر البارد تسبب بنزوح أساسي إلى مخيم البداوي وهو اليوم يعاني (المخيم) من اكتظاظ سكاني تجاوز بكثير كل إمكانات المخيم، خاصة بعد نزوح فلسطينيي المخيمات السورية اليه. وقد نشأ لدى السكان مخاوف جدية من ضربات جديدة تتسبب بنزوح جديد هذه المرة لا يمكن احتماله.
وبرزت في لقاءات فلسطينية عديدة مناشدات لرفع مستوى خدمات الأونروا بما يؤمن حاجيات الفلسطينيين اليومية اللائقة. وهم براي مصدر فلسطيني انهم دائما تحت سقف القانون اللبناني ولم يشكلوا عبئا على الدولة ولا على المحيط اللبناني، بل كانوا دائما مصدر انتاج للجوار نتيجة اهتمامهم بشتى أنواع العمل المنتج والاستثمارات التي تفيد المحيط.  
 
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: 310 آلاف حالة نزوح من جنوب غزة إلى الشمال خلال 3 أيام
lebanon 24
08/12/2025 10:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير الأونروا بالضفة: إخلاء مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وعنف المستوطنين دفعا الفلسطينيين إلى النزوح
lebanon 24
08/12/2025 10:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"أطباء السودان": نزوح أكثر من 4500 شخص من بارا في شمال كردفان جراء استمرار "انتهاكات" الدعم السريع
lebanon 24
08/12/2025 10:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
موجة نزوح مستمرة شمال كردفان.. وفرار الالاف من الفاشر
lebanon 24
08/12/2025 10:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

إعادة الإعمار

الفلسطينيين

الفلسطينيون

الفلسطينية

اللبنانية

السورية

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:12 | 2025-12-08
03:00 | 2025-12-08
02:56 | 2025-12-08
02:37 | 2025-12-08
02:31 | 2025-12-08
02:30 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24