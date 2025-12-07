تفعيل عمل السفارة اللبنانية في سوريا

كتب عباس صباغ في" النهار": ينتظر تعيين سفيراً جديداً لها بعدما باشر السفير اللبناني عمله في . فهل الخطوة قريبة؟ لم تنتظر طويلاً حتى تعيّن سفيراً جديداً في دمشق، فقدم هنري قسطون أوراق اعتماده وفق الأصول المتبعة وباشر عمله على رأس السفارة في دمشق بعد أربع سنوات من انتهاء مهمة السفير السابق سعد زخيا الذي شغل منصبه خلفاً للسفير اللبناني الأول لدى سوريا ميشال الخوري. وكان الأخير أول سفير لبيروت بعد إعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2008. أما من الجانب السوري، فقد عينت دمشق سفيراً لها لدى بيروت هو عبد الذي ظل يمارس مهماته حتى نهاية 2022، ومن ثم تولّى القائم بالأعمال مهماته. ومنذ ذلك الحين لم تعيّن دمشق سفيراً لدى بيروت. وسبق أن أعلن الجانب السوري تعليق أعمال المجلس الأعلى السوري – اللبناني خلال زيارة السوري أسعد الشيباني لبيروت في تشرين الأول الفائت، وحينها أعلن الحكومة أن “التبادل الدبلوماسي بين لبنان وسوريا سيعود قريباً”.

Advertisement