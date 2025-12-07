Advertisement

لبنان

تفعيل عمل السفارة اللبنانية في سوريا

Lebanon 24
07-12-2025 | 22:41
كتب عباس صباغ في" النهار": ينتظر لبنان تعيين سوريا سفيراً جديداً لها بعدما باشر السفير اللبناني عمله في دمشق. فهل الخطوة السورية قريبة؟ لم تنتظر بيروت طويلاً حتى تعيّن سفيراً جديداً في دمشق، فقدم هنري قسطون أوراق اعتماده وفق الأصول المتبعة وباشر عمله على رأس السفارة اللبنانية في دمشق بعد أربع سنوات من انتهاء مهمة السفير السابق سعد زخيا الذي شغل منصبه خلفاً للسفير اللبناني الأول لدى سوريا ميشال الخوري. وكان الأخير أول سفير لبيروت بعد إعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2008. أما من الجانب السوري، فقد عينت دمشق سفيراً لها لدى بيروت هو عبد الكريم علي الذي ظل يمارس مهماته حتى نهاية 2022، ومن ثم تولّى القائم بالأعمال مهماته. ومنذ ذلك الحين لم تعيّن دمشق سفيراً لدى بيروت. وسبق أن أعلن الجانب السوري تعليق أعمال المجلس الأعلى السوري – اللبناني خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبيروت في تشرين الأول الفائت، وحينها أعلن نائب رئيس الحكومة أن “التبادل الدبلوماسي بين لبنان وسوريا سيعود قريباً”.
