لبنان

في طرابلس.. ألقى قنبلة يدوية ولاذ بالفرار

Lebanon 24
07-12-2025 | 23:41
أقدم مجهول يستقلّ دراجة نارية ليلا على إلقاء قنبلة يدوية في محلة مشروع محرم بالقرب من حمّام "أيام زمان" في طرابلس قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وقد سُمع دويّ الانفجار بشكل واضح في مختلف أرجاء المدينة والمناطق المجاورة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي. 
