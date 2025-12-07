في طرابلس.. ألقى قنبلة يدوية ولاذ بالفرار

Advertisement

أقدم مجهول يستقلّ دراجة نارية ليلا على إلقاء في محلة بالقرب من حمّام "أيام زمان" في قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقد سُمع دويّ الانفجار بشكل واضح في مختلف أرجاء المدينة والمناطق المجاورة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.