مع بداية الأسبوع.. إليكم حال هذه الطرقات

Advertisement

أفادت المروري بأن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد باتجاه خلدة حتى انفاق وكثيفة باتجاه .كما أشارت غرفة التحكم المروري عبر "إكس" إلى أن حركة المرور كثيفة من عاليه باتجاه عاريا حتى الجمهور، والحال نفسه على اوتوستراد جسر الكولا نفق .أما من حتى مفرق زوق مصبح فحركة المرور كثيفة أيضاً، والمشهد نفسه نجده من ضبيه حتى .