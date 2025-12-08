Advertisement

لبنان

مع بداية الأسبوع.. إليكم حال هذه الطرقات

Lebanon 24
08-12-2025 | 00:53
أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الناعمة باتجاه  خلدة  حتى انفاق المطار وكثيفة باتجاه الاوزاعي.
كما أشارت غرفة التحكم المروري عبر "إكس" إلى أن حركة المرور كثيفة من عاليه باتجاه عاريا حتى الجمهور، والحال نفسه على اوتوستراد المدينة الرياضية جسر الكولا نفق سليم سلام.

أما من طبرجا حتى مفرق زوق مصبح فحركة المرور كثيفة أيضاً، والمشهد نفسه نجده من ضبيه حتى نهر الموت.
