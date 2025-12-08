Advertisement

لبنان

اجتماع فرنسي - أميركي- سعودي في باريس بمشاركة قائد الجيش وعون الى سلطنة عمان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-12-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1452153-639007778682071225.webp
Doc-P-1452153-639007778682071225.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ينضم اليوم الموفد الفرنسي الدائم الوزير السابق جان إيف لودريان إلى قائمة الموفدين البارزين إلى بيروت، فيما يستعد رئيس الجمهورية جوزف عون للقيام بزيارة سلطنة عُمان الثلاثاء والأربعاء المقبلين بدعوة من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان. ويضم الوفد الرسمي المرافق عدداً من الوزراء .
Advertisement
ويقول مصدر ديبلوماسي "ان لودريان سيزور لبنان للاطلاع على تطورات الوضع الأمني وأيضاً الإصلاحات التي بعضها متوقف بسبب تعطل البرلمان نتيجة الخلاف على تصويت المغتربين اللبنانيين في الانتخابات التشريعية. ويبدو أن لودريان لا يحمل أي جديد معه".
كذلك تتحضّر باريس لاستضافة اجتماع يُعقد في 18 كانون الجاري، ويضمّ الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس ومستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندروالموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، الذين زار كل منهم لبنان في الآونة الأخيرة، وسيشارك في هذا اللقاء ايضاً قائد الجيش  العماد رودولف هيكل. 
وتقول مصادر متابعة "انه وعدا عن أنّ اللقاء سيبحث في الوضع في جنوب لبنان بعد تطعيم لجنة "الميكانيزم" بشخصيتين مدنيتين، وانطلاقها في التفاوض للتوصل إلى حل، إلّا أنّ مشاركة هيكل تعطي إشارة إيجابية تجاه الجيش، خصوصاً أنّ الاجتماع سيبحث في جانب أساسي منه، المؤتمر الذي ستنظّمه باريس الشهر المقبل لدعم الجيش ، وكان مقرراً انعقاده خلال الشهر الجاري، ولكن الجانب الفرنسي أرجأه لاستكمال التحضيرات في شأنه". 
وفي مواعيد هذا الاسبوع ايضا اجتماع  للجنة "الميكانيزم" في التاسع عشر من الجاري، حيث تشير مصادر رسمية الى أن "البحث الجدي في النقاط العالقة سيبدأ في هذا الاجتماع  وسيتم طرح المواضيع التي تهم الجانب اللبناني تعويلاً على دفع ودعم أميركي وفرنسي لمسار التهدئة والتوصل الى وقف نهائي لإطلاق النار بما يمهِّد لتسهيل التفاوض على النقاط الاخرى".
ونقل زوار الرئيس نبيه بري عنه قوله  ان مهمة  السفير السابق سيمون كرم كرئيس للوفد اللبناني إلى اجتماعات "الميكانيزم" محصورة في التوصل إلى آلية تلزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق".
اضاف "مهمة كرم ليست مفتوحة، ومن المفترض أن تصل خلال أسابيع إلى نتائج واضحة، وأن تبادر الولايات المتحدة إلى إقناع إسرائيل بالالتزام بالاتفاق عبر وقف الاعتداءات، وإطلاق سراح الأسرى، والانسحاب من المناطق المحتلة".
وخلص إلى أنه "في حال لم تتحقق هذه الأمور، فإن المفاوضات لن يكون لها أي معنى بعد ذلك".

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
حركة مُوفدين في بيروت لتثبيت فرصة التفاوض وعون الى الأردن وسلطنة عمان
lebanon 24
08/12/2025 10:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش في باريس وتباين فرنسي –إيراني حاد بشأن سلاح "حزب الله"
lebanon 24
08/12/2025 10:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصالات مكثفة لعون لاحتواء تداعيات الغاء زيارة قائد الجيش والملف أمام مجلس الوزراء
lebanon 24
08/12/2025 10:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
توجّس فرنسي واوروبي من تفاقم الوضع المتفجّر جنوبا وعون يعالج إلغاء زيارة هيكل لواشنطن
lebanon 24
08/12/2025 10:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

قائد الجيش

جنوب لبنان

نبيه بري

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:12 | 2025-12-08
03:00 | 2025-12-08
02:56 | 2025-12-08
02:37 | 2025-12-08
02:31 | 2025-12-08
02:30 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24