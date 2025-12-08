19
لبنان
تعيينات المحافظين تستثني واحدا
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
08-12-2025
|
01:15
لا تزال الاتصالات جارية على مستوى عالٍ بين المعنيين بالتعيينات، من أجل إنجاز تعيينات المحافظين قريبا.
وأشار مصدر معني إلى "أن عدداً من الأسماء أصبح جاهزاً، وقد تمت مقابلتهم، وهم يعلمون مسبقاً في أي محافظة سيتم تعيينهم، باعتبار ان التوزيع الطائفي واضح في هذا المجال".
وقال المصدر "إن الأشخاص الذين تم اختيارهم يتمتعون بالكفاءة، وهذا هو المطلوب بحسب مرجعية رئاسية. إلا أنه من المرجّح جداً، بل شبه المؤكّد، الإبقاء على أحد المحافظين المعروف بأخلاقه ونزاهته وجهده على مدى سنوات، وهذا ما يحتاجه البلد"، بحسب المصدر.
المصدر:
لبنان 24
"خاص لبنان24"
