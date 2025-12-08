تغيير اسم الوزارة "ضرب جنون"

Advertisement

لفت مصدر يعنى بالشؤون التكنولوجية ويعمل في القطاع الخاص إلى أن ما يُحضَّر من مراسيم حكومية من أجل استبدال اسم وزارة المهجّرين بوزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هو ضرب من الجنون وفعل اصطناعي غير واقعي، كون التغيير سيكون بالاسم فقط، ولن تكون هناك أي منفعة في التطوّر والتقدّم".وقال: "إن الكادر في الوزارة، من رأس الهرم أي إلى أصغر موظف، لا يفقهون أبداً بهذا الجديد، لا بالتكنولوجيا ولا بالذكاء الاصطناعي".وقال: "منذ أول حكومة بعد حتى اليوم، كل المعاملات ورقية في هذه الوزارة، ناهيك عن الفساد الإداري الذي كان سائداً والتوظيف العشوائي فيها. فهل يتم إدراك الموضوع قبل صدور المراسيم؟"