بضائع صينية لا اسرائيلية

Advertisement

قال مصدر أمني إن البضائع التي تمّت مصادرتها من قبل في الجنوب اللبناني ليست صناعة إسرائيلية، بل صناعة صينية مع شهادة منشأ.ولفت المصدر إلى أن المختص سيطلب من المعنيين إزالة الإشارة الظاهرة على السلع والتي توحي بأنها صناعة إسرائيلية، ومن ثمّ تسليم البضائع إلى أصحابها بعد معالجتها لكي تكون في متناول المستهلك".وكانت ضابطة في نفذت سلسلة مداهمات وتوقيفات متزامنة، بعد ضبط "بيك آب" محمّل بكمية كبيرة من الأحذية الأجنبية . وتمّ توقيف خمسة أشخاص في مواقع مختلفة في صيدا، وادي الزينة، الشهابية، وصور".