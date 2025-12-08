Advertisement

لبنان

بضائع صينية لا اسرائيلية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-12-2025 | 01:45
قال مصدر أمني إن البضائع التي تمّت مصادرتها من قبل الجمارك في الجنوب اللبناني ليست صناعة إسرائيلية، بل صناعة صينية مع شهادة منشأ. 
ولفت المصدر إلى أن القضاء المختص سيطلب من المعنيين إزالة الإشارة الظاهرة على السلع والتي توحي بأنها صناعة إسرائيلية، ومن ثمّ تسليم البضائع إلى أصحابها بعد معالجتها لكي تكون في متناول المستهلك".
وكانت ضابطة صيدا في المديرية العامة للجمارك نفذت سلسلة مداهمات وتوقيفات متزامنة، بعد ضبط "بيك آب" محمّل بكمية كبيرة من الأحذية الأجنبية . وتمّ توقيف خمسة أشخاص في مواقع مختلفة في صيدا، وادي الزينة، الشهابية، النبطية وصور".
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

