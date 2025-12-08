في ذكرى سقوط الاسد.. الحريري: من كان سبب الخراب لا مكان له في المستقبل

Advertisement

كتب رئيس الحكومة السابق عبر حسابه على "أكس": "بعد عام على سقوط الطاغية ، يسقط معه عهدٌ كامل من القمع والقتل والفساد الذي دمّر وخنق . واليوم، بينما يعيش معزولًا مذلولًا خارج التاريخ، يفتح الشعب السوري بابًا جديدًا نحو دولة حديثة واقتصاد منتج، ويقترب لبنان وسوريا من فرصة لصياغة علاقة متينة تقوم على المصالح المشتركة، والاستثمار، والانتقال إلى اقتصاد . هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت… ولمن كان سبب الخراب، لا مكان له في ".