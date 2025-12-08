19
لبنان
في ذكرى سقوط الاسد.. الحريري: من كان سبب الخراب لا مكان له في المستقبل
Lebanon 24
08-12-2025
|
02:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رئيس الحكومة السابق
سعد الحريري
عبر حسابه على "أكس": "بعد عام على سقوط الطاغية
بشار الأسد
، يسقط معه عهدٌ كامل من القمع والقتل والفساد الذي دمّر
سوريا
وخنق
لبنان
. واليوم، بينما يعيش معزولًا مذلولًا خارج التاريخ، يفتح الشعب السوري بابًا جديدًا نحو دولة حديثة واقتصاد منتج، ويقترب لبنان وسوريا من فرصة لصياغة علاقة متينة تقوم على المصالح المشتركة، والاستثمار، والانتقال إلى اقتصاد
الذكاء الاصطناعي
. هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت… ولمن كان سبب الخراب، لا مكان له في
المستقبل
".
الذكاء الاصطناعي
سعد الحريري
بشار الأسد
سعد الحرير
سعد الحري
سعد الحر
الحريري
