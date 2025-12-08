Advertisement

لبنان

بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-12-2025 | 02:31
A-
A+
Doc-P-1452201-639007832574462218.jpg
Doc-P-1452201-639007832574462218.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُلم ان طائرة تابعة لطيران "الشرق الأوسط" كانت متجهة أمس الأحد إلى النجف اصطدمت بطائر بعيد إقلاعها من مطار رفيق الحريري الدولي ما أدى إلى توقف رادار الطقس عن العمل ولم يعد في الامكان  رؤية سحب العاصفة أو تجنبها فاختار القبطان أن يعود أدراجه.
Advertisement

وحصل قائد الطائرة على المساعدة من مراقبي الحركة الجوية ومن طيارين آخرين كانوا يحلقون في الأجواء اللبنانية لتجنب الطيران في السحب الكثيفة.

وبعد عودة الطائرة إلى مطار بيروت تم إصلاح الرادار في غضون ساعتين ومن ثم قامت الطائرة برحلتها من بيروت إلى النجف.



المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
إقلاع طائرة البابا لاوون الرابع عشر من مطار اسطنبول متوجهة الى مطار بيروت الدولي
lebanon 24
08/12/2025 12:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إقلاع طائرة البابا لاوون الرابع عشر من مطار بيروت مختتمًا زيارة دامت ثلاثة أيام
lebanon 24
08/12/2025 12:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
البستاني يشيد بإنجازات "الميدل إيست" ويدعم مشروع الطيران منخفض الكلفة
lebanon 24
08/12/2025 12:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. هبوط طائرة إضطراريّاً بعد 36 دقيقة من إقلاعها ما الذي حصل مع الطيّار؟
lebanon 24
08/12/2025 12:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مطار رفيق الحريري الدولي

رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري

الشرق الأوسط

رفيق الحريري

مطار بيروت

رفيق الحري

مطار رفيق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-12-08
05:25 | 2025-12-08
05:19 | 2025-12-08
05:16 | 2025-12-08
05:14 | 2025-12-08
05:00 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24