لبنان
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
08-12-2025
|
02:31
A-
A+
عُلم ان طائرة تابعة لطيران "
الشرق الأوسط
" كانت متجهة أمس الأحد إلى النجف اصطدمت بطائر بعيد إقلاعها من
مطار رفيق الحريري الدولي
ما أدى إلى توقف رادار الطقس عن العمل ولم يعد في الامكان رؤية سحب
العاصفة
أو تجنبها فاختار القبطان أن يعود أدراجه.
وحصل قائد الطائرة على المساعدة من مراقبي الحركة الجوية ومن طيارين آخرين كانوا يحلقون في الأجواء
اللبنانية
لتجنب الطيران في السحب الكثيفة.
وبعد عودة الطائرة إلى
مطار بيروت
تم إصلاح الرادار في غضون ساعتين ومن ثم قامت الطائرة برحلتها من
بيروت
إلى النجف.
المصدر:
لبنان 24
"خاص لبنان24"
