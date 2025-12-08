بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست

Advertisement

عُلم ان طائرة تابعة لطيران " " كانت متجهة أمس الأحد إلى النجف اصطدمت بطائر بعيد إقلاعها من ما أدى إلى توقف رادار الطقس عن العمل ولم يعد في الامكان رؤية سحب أو تجنبها فاختار القبطان أن يعود أدراجه.وحصل قائد الطائرة على المساعدة من مراقبي الحركة الجوية ومن طيارين آخرين كانوا يحلقون في الأجواء لتجنب الطيران في السحب الكثيفة.وبعد عودة الطائرة إلى تم إصلاح الرادار في غضون ساعتين ومن ثم قامت الطائرة برحلتها من إلى النجف.