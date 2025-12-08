Advertisement

لبنان

آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع

Lebanon 24
08-12-2025 | 02:56
Doc-P-1452207-639007846163307189.jpg
Doc-P-1452207-639007846163307189.jpg photos 0
أشارت صفحة Lebanese daily weather إلى ان منخفضا جويا سيضرب لبنان والمنطقة ليل الأربعاء ـ الخميس.
وأضافت ان كميات ضخمة من الأمطار تنتظر لبنان والدول المجاورة بين ليل الأربعاء حتى صباح السبت من الاسبوع المقبل مع أول منخفض جوي عالي الفعالية يضرب الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط.

من جهتها، ذكرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا متقلبا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  يرافقه أمطار متفرقة تشتد بدءاً من يوم الخميس تحت تأثير منخفض جوي مصدره البحر الاسود يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية  ورياح ناشطة مصحوبة بعواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق ويستمر تأثيره حتى نهاية الاسبوع.

طقس الأيام المُقبلة

اليوم الإثنين:  
غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تنشط الرياح أحياناً وتتساقط أمطار محلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ٢١٠٠، يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار.

الثلاثاء:  
غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة،تساقط أمطار متفرقة تشتد أحياناً شمال شرق البلاد يرافقها برق ورعد وبعض الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق كما تبقى الرياح ناشطة.

الأربعاء:  
غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة مع ضباب على المرتفعات، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً تشتد غزارتها بدءاً من بعد الظهر خاصة جنوب البلاديرافقها برق ورعد.

الخميس:  
غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها،تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها تدريجياً ليلاً ليلامس ال ١٧٠٠ متر صباح الجمعة.
 
