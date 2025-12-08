Advertisement

لبنان

الرئيس عون تبلّغ من روداكوف دعم روسيا مواقف لبنان

Lebanon 24
08-12-2025 | 03:35
A-
A+
Doc-P-1452230-639007870856417262.png
Doc-P-1452230-639007870856417262.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 نقل سفير روسيا  الكسندر روداكوف إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، دعم بلاده "لمواقف لبنان حيال التطورات الأخيرة، ولا سيما موضوع التفاوض عبر لجنة "الميكانيزم".
Advertisement

كما اكد رغبة موسكو في تعزيز العلاقات بين البلدين.
مواضيع ذات صلة
محفوظ: ملاقاة الرئيس عون من اللبنانيين في موقفه من التفاوض يعزز موقع لبنان
lebanon 24
08/12/2025 12:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي أكد للرئيس عون في اتصال موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة لبنان
lebanon 24
08/12/2025 12:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب وليد البعريني بعد لقائه الرئيس عون: نؤيد مواقف الرئيس في ما خص موضوعي التفاوض وحصرية السلاح وتعاطيه بحكمة في هذين الملفين يجنب لبنان اي صدام داخلي
lebanon 24
08/12/2025 12:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
موسى من بعبدا: مصر تدعم مواقف عون للدخول في مفاوضات
lebanon 24
08/12/2025 12:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الكسندر روداكوف

الرئيس عون

جوزاف عون

الجمهوري

رئيس عون

الكسندر

روداكوف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-12-08
05:25 | 2025-12-08
05:19 | 2025-12-08
05:16 | 2025-12-08
05:14 | 2025-12-08
05:00 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24