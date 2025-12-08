20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة.. وجهاز أمن الدولة يوقفه
Lebanon 24
08-12-2025
|
03:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
المديرية العامة لأمن الدولة
أنه ومتابعة لقضية الشبكة التي تعمل على بيع ونقل الأطفال حديثي الولادة عبر تزوير وثائق الولادة وبيانات القيد، أوقفت
المديرية الإقليمية
في الجنوب المختار السابق (د. ص.) لتورّطه في تسهيل نشاط هذه الشبكة أثناء توليه مهامه كمختار .
Advertisement
وتبيّن خلال التحقيق أنّ الموقوف كان يتقاضى مبالغ مالية مقابل تزوير المستندات الرسمية لإخفاء هويّات المواليد، وأنّ بحقّه مذكرة توقيف غيابية صادرة عن
قاضي التحقيق
في
جبل لبنان.
وقد اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه بناءً لإشارة
القضاء
المختص
مواضيع ذات صلة
في الشياح... العثور على طفلة حديثة الولادة مرمية
Lebanon 24
في الشياح... العثور على طفلة حديثة الولادة مرمية
08/12/2025 12:52:19
08/12/2025 12:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أمن الدولة يوقف متورطًا في عمليات سلب بقوة السلاح
Lebanon 24
أمن الدولة يوقف متورطًا في عمليات سلب بقوة السلاح
08/12/2025 12:52:19
08/12/2025 12:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار.. شبكة تزوير وتهريب سوريين في قبضة أمن الدولة
Lebanon 24
في عكار.. شبكة تزوير وتهريب سوريين في قبضة أمن الدولة
08/12/2025 12:52:19
08/12/2025 12:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
من الحمرا إلى جونيه: سقوط شبكة تزوير في قبضة الأمن
Lebanon 24
من الحمرا إلى جونيه: سقوط شبكة تزوير في قبضة الأمن
08/12/2025 12:52:19
08/12/2025 12:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة لأمن الدولة
أعلنت المديرية العامة
المديرية الإقليمية
المديرية العامة
جهاز أمن الدولة
قاضي التحقيق
أمن الدولة
جبل لبنان.
تابع
قد يعجبك أيضاً
علي حسن خليل يردّ على جعجع: كتلتك هي من عطّلت إقتراحاً لتعديل قانون الإنتخابات
Lebanon 24
علي حسن خليل يردّ على جعجع: كتلتك هي من عطّلت إقتراحاً لتعديل قانون الإنتخابات
05:47 | 2025-12-08
08/12/2025 05:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"المستقبل" يُواجه "اتهامات"
Lebanon 24
"المستقبل" يُواجه "اتهامات"
05:30 | 2025-12-08
08/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إفتتاح حديقة الرئيس سليمان فرنجيه العامة وإضاءة شجرة الميلاد (صور)
Lebanon 24
إفتتاح حديقة الرئيس سليمان فرنجيه العامة وإضاءة شجرة الميلاد (صور)
05:25 | 2025-12-08
08/12/2025 05:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
يُوهم ضحاياه أنّه فتاة وهذا ما يقوم به!
Lebanon 24
يُوهم ضحاياه أنّه فتاة وهذا ما يقوم به!
05:19 | 2025-12-08
08/12/2025 05:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سكرية ناعيا جميل ملك: بأمثالك تبنى دولة القانون والمؤسسات
Lebanon 24
سكرية ناعيا جميل ملك: بأمثالك تبنى دولة القانون والمؤسسات
05:16 | 2025-12-08
08/12/2025 05:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:47 | 2025-12-08
علي حسن خليل يردّ على جعجع: كتلتك هي من عطّلت إقتراحاً لتعديل قانون الإنتخابات
05:30 | 2025-12-08
"المستقبل" يُواجه "اتهامات"
05:25 | 2025-12-08
إفتتاح حديقة الرئيس سليمان فرنجيه العامة وإضاءة شجرة الميلاد (صور)
05:19 | 2025-12-08
يُوهم ضحاياه أنّه فتاة وهذا ما يقوم به!
05:16 | 2025-12-08
سكرية ناعيا جميل ملك: بأمثالك تبنى دولة القانون والمؤسسات
05:14 | 2025-12-08
جنبلاط يُطلق "إشارة انتخابية"
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 12:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 12:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 12:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24