لبنان

مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة.. وجهاز أمن الدولة يوقفه

Lebanon 24
08-12-2025 | 03:54
 أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه ومتابعة لقضية الشبكة التي تعمل على بيع ونقل الأطفال حديثي الولادة عبر تزوير وثائق الولادة وبيانات القيد، أوقفت المديرية الإقليمية في الجنوب المختار السابق (د. ص.) لتورّطه في تسهيل نشاط هذه الشبكة أثناء توليه  مهامه كمختار .
وتبيّن خلال التحقيق أنّ الموقوف كان يتقاضى مبالغ مالية مقابل تزوير المستندات الرسمية لإخفاء هويّات المواليد، وأنّ بحقّه مذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان.

وقد اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص
