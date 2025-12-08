مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة.. وجهاز أمن الدولة يوقفه

Advertisement

أعلنت أنه ومتابعة لقضية الشبكة التي تعمل على بيع ونقل الأطفال حديثي الولادة عبر تزوير وثائق الولادة وبيانات القيد، أوقفت في الجنوب المختار السابق (د. ص.) لتورّطه في تسهيل نشاط هذه الشبكة أثناء توليه مهامه كمختار .وتبيّن خلال التحقيق أنّ الموقوف كان يتقاضى مبالغ مالية مقابل تزوير المستندات الرسمية لإخفاء هويّات المواليد، وأنّ بحقّه مذكرة توقيف غيابية صادرة عن فيوقد اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه بناءً لإشارة المختص