Advertisement

لبنان

الراعي من بعبدا: لا أتخوّف من وقوع حرب ونحن في زمن التفاوض

Lebanon 24
08-12-2025 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1452261-639007906694406072.jfif
Doc-P-1452261-639007906694406072.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد البطريرك الماروني الكادينال مار بشارة بطرس الراعي من بعبدا أن ما يحكى عن هوّة بين بكركي ورئاسة الجمهورية معيب ومشين، لافتاً إلى أن مقام رئيس الجمهورية أعلى من البطريرك.
Advertisement

وبغد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، شدد الراعي على أن فجر السلام حطّ رحاله بعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر، ونحن في زمن سلام ونريد أن نعيشه وولّى عهد الحروب والنزاعات والصدامات.

وأكد أن "الجيش يقوم بعمله في جنوب الليطاني ولا أتخوّف من وقوع حرب خصوصا أن الأميركي يمون على الإسرائيلي ونحن في زمن التفاوض والدبلوماسية".

كما اعتبر أن المباشرة بالمفاوضات علامة جيّدة والسفير سيمون كرم شخصيّة ممتازة لهذه المهمّة.
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي من بعبدا: لا هوّة بين بكركي ورئاسة الجمهورية وهذه الأخبار مشينة
lebanon 24
08/12/2025 12:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لا اخاف من الحرب فاللغة اليوم هي للتفاوض والديبلوماسية والسياسة ولا احد يريد الحرب
lebanon 24
08/12/2025 12:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي من بعبدا: المفاوضات تسير بشكل جيد وهي افضل من التهديد بالحرب
lebanon 24
08/12/2025 12:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل من قصر بعبدا: تمنّينا أن تنجح الدولة في تحقيق كامل أهداف التفاوض
lebanon 24
08/12/2025 12:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

بطرس الراعي

بشارة بطرس

الإسرائيلي

دبلوماسي

الماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:47 | 2025-12-08
05:30 | 2025-12-08
05:25 | 2025-12-08
05:19 | 2025-12-08
05:16 | 2025-12-08
05:14 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24