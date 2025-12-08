الراعي من بعبدا: لا أتخوّف من وقوع حرب ونحن في زمن التفاوض

Advertisement

أكد البطريرك الكادينال من أن ما يحكى عن هوّة بين بكركي ورئاسة الجمهورية معيب ومشين، لافتاً إلى أن مقام رئيس الجمهورية أعلى من البطريرك.وبغد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، شدد على أن فجر السلام حطّ رحاله بعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر، ونحن في زمن سلام ونريد أن نعيشه وولّى عهد الحروب والنزاعات والصدامات.وأكد أن "الجيش يقوم بعمله في جنوب الليطاني ولا أتخوّف من وقوع حرب خصوصا أن الأميركي يمون على ونحن في زمن التفاوض والدبلوماسية".كما اعتبر أن المباشرة بالمفاوضات علامة جيّدة والسفير سيمون كرم شخصيّة ممتازة لهذه المهمّة.