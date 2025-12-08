20
لبنان
الراعي من بعبدا: لا أتخوّف من وقوع حرب ونحن في زمن التفاوض
Lebanon 24
08-12-2025
|
04:36
أكد البطريرك
الماروني
الكادينال
مار بشارة بطرس الراعي
من
بعبدا
أن ما يحكى عن هوّة بين بكركي ورئاسة الجمهورية معيب ومشين، لافتاً إلى أن مقام رئيس الجمهورية أعلى من البطريرك.
وبغد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، شدد
الراعي
على أن فجر السلام حطّ رحاله بعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر، ونحن في زمن سلام ونريد أن نعيشه وولّى عهد الحروب والنزاعات والصدامات.
وأكد أن "الجيش يقوم بعمله في جنوب الليطاني ولا أتخوّف من وقوع حرب خصوصا أن الأميركي يمون على
الإسرائيلي
ونحن في زمن التفاوض والدبلوماسية".
كما اعتبر أن المباشرة بالمفاوضات علامة جيّدة والسفير سيمون كرم شخصيّة ممتازة لهذه المهمّة.
