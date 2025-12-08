20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جنبلاط يُطلق "إشارة انتخابية"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-12-2025
|
05:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقفت مصادر سياسية عند عبارة ذكرها الرئيس السّابق للحزب "التقدمي الإشتراكي"
وليد جنبلاط
من
عين التينة
يوم أمس، حينما زار
رئيس مجلس النواب نبيه بري
، ووصفه بـ"الحليف التاريخي".
Advertisement
المصادر اعتبرت أن
جنبلاط
بهذه العبارة التي يكررها دائماً، يكون قد أطلق "إشارة انتخابية ما"، وبالتالي رسم تحالفه مع
بري
في الانتخابات النيابية عام 2026 في أكثر من منطقة، لاسيما
في الشوف
- عاليه.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
القوى السياسية أطلقت محركاتها الانتخابية: "التحالفات أولاً"
Lebanon 24
القوى السياسية أطلقت محركاتها الانتخابية: "التحالفات أولاً"
08/12/2025 12:52:39
08/12/2025 12:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
08/12/2025 12:52:39
08/12/2025 12:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات" تتحفظ على ضمّ"الكتائب" لتحالف جنبلاط - جعجع في الجبل
Lebanon 24
"القوات" تتحفظ على ضمّ"الكتائب" لتحالف جنبلاط - جعجع في الجبل
08/12/2025 12:52:39
08/12/2025 12:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا "يُهندس" جنبلاط الانتخابات.. "المساندة حريريّة"؟
Lebanon 24
هكذا "يُهندس" جنبلاط الانتخابات.. "المساندة حريريّة"؟
08/12/2025 12:52:39
08/12/2025 12:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رادار لبنان24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
وليد جنبلاط
عين التينة
وليد جنبلا
عين التين
نبيه بري
في الشوف
نبيه بر
تابع
قد يعجبك أيضاً
"المستقبل" يُواجه "اتهامات"
Lebanon 24
"المستقبل" يُواجه "اتهامات"
05:30 | 2025-12-08
08/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إفتتاح حديقة الرئيس سليمان فرنجيه العامة وإضاءة شجرة الميلاد (صور)
Lebanon 24
إفتتاح حديقة الرئيس سليمان فرنجيه العامة وإضاءة شجرة الميلاد (صور)
05:25 | 2025-12-08
08/12/2025 05:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
يُوهم ضحاياه أنّه فتاة وهذا ما يقوم به!
Lebanon 24
يُوهم ضحاياه أنّه فتاة وهذا ما يقوم به!
05:19 | 2025-12-08
08/12/2025 05:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سكرية ناعيا جميل ملك: بأمثالك تبنى دولة القانون والمؤسسات
Lebanon 24
سكرية ناعيا جميل ملك: بأمثالك تبنى دولة القانون والمؤسسات
05:16 | 2025-12-08
08/12/2025 05:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تحفّظ لا يرقى لمستوى الاعتراض.. كيف يُفهَم موقف "حزب الله" من التفاوض؟
Lebanon 24
تحفّظ لا يرقى لمستوى الاعتراض.. كيف يُفهَم موقف "حزب الله" من التفاوض؟
05:00 | 2025-12-08
08/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:30 | 2025-12-08
"المستقبل" يُواجه "اتهامات"
05:25 | 2025-12-08
إفتتاح حديقة الرئيس سليمان فرنجيه العامة وإضاءة شجرة الميلاد (صور)
05:19 | 2025-12-08
يُوهم ضحاياه أنّه فتاة وهذا ما يقوم به!
05:16 | 2025-12-08
سكرية ناعيا جميل ملك: بأمثالك تبنى دولة القانون والمؤسسات
05:00 | 2025-12-08
تحفّظ لا يرقى لمستوى الاعتراض.. كيف يُفهَم موقف "حزب الله" من التفاوض؟
04:36 | 2025-12-08
الراعي من بعبدا: لا أتخوّف من وقوع حرب ونحن في زمن التفاوض
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 12:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 12:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 12:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24