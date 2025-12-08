Advertisement

لبنان

جنبلاط يُطلق "إشارة انتخابية"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
08-12-2025 | 05:14
توقفت مصادر سياسية عند عبارة ذكرها الرئيس السّابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط من عين التينة يوم أمس، حينما زار رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووصفه بـ"الحليف التاريخي".
المصادر اعتبرت أن جنبلاط بهذه العبارة التي يكررها دائماً، يكون قد أطلق "إشارة انتخابية ما"، وبالتالي رسم تحالفه مع بري في الانتخابات النيابية عام 2026 في أكثر من منطقة، لاسيما في الشوف - عاليه.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

