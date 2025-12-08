Advertisement

لبنان

"المستقبل" يُواجه "اتهامات"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-12-2025 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1452278-639007930280392490.jpg
Doc-P-1452278-639007930280392490.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

لا تعلق أوساط من تيار "المستقبل" على اتهامات تساق ضده مؤخراً وتفيد بأن "التيار" دعم ترشيح عدد من التغييريين في انتخابات عام 2022، وأنه قد يعيد التجربة ذاتها في انتخابات عام 2026.
Advertisement

المصادر المقربة من "المستقبل" تقول إن "المستقبل بعيد كل البعد حالياً عن حسم دعم أي جهة، ريثما تستقر التوجهات الانتخابية الخاصة به أولاً".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"المستقبل": "ناطرين سعد"
lebanon 24
08/12/2025 12:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"صيادلة المستقبل" ينظمون لقاءً لدعم مرقباوي ولائحة "نقابة 2028"
lebanon 24
08/12/2025 12:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
شخصية قريبة من "المستقبل" نحو "التغيير"
lebanon 24
08/12/2025 12:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو يهاجم واشنطن: اتهامات المخدرات تبرير لـ"سرقة نفطنا"
lebanon 24
08/12/2025 12:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

التغييريين

الانتخابية

المستقبل

التيار

التيا

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:25 | 2025-12-08
05:19 | 2025-12-08
05:16 | 2025-12-08
05:14 | 2025-12-08
05:00 | 2025-12-08
04:36 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24