Advertisement

لبنان

سكرية ناعيا جميل ملك: بأمثالك تبنى دولة القانون والمؤسسات

Lebanon 24
08-12-2025 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1452280-639007930628417288.jpg
Doc-P-1452280-639007930628417288.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نعى رئيس حملة "الصحة حق وكرامة" النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية المدير السابق لمديرية المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقال في بيان: "لقد فقدت حملة "الصحة حق وكرامة" ركنا مؤسسا عاملا بصمت منذ انطلاقتها، معززا مواقفها في ما يختص بالصندوق الوطني للضمان جميل ملك، الذي تبوأ منصب مدير مديرية المرض والأمومة منذ منتصف التسعينيات حتى تقاعده عام 2003، وتكامل مع عمل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الدكتور هيام ملاط 1993-1998، مما ساعدنا بتسليم الصندوق بوفر مليار ونصف مليار ليرة، بعد أن تسلمناه مفلسا مكسورا بمليارين و400 مليون ليرة، كما وضع دراسة عميقة حول نظام الشيخوخة، حوِّلت قانونا لمجلس النواب "قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية"، بالإضافة ألى عفة نفسه ونظافة كفه في زمن العفن والفساد".
Advertisement

وختم سكرية: "رحمك الله يا من بأمثالك تبنى دولة القانون والمؤسسات".
مواضيع ذات صلة
سكرية: لا امل في بناء دولة وطن ومواطن في غياب ثقافة المواطنة
lebanon 24
08/12/2025 12:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ندين محاولة زعزعة استقرار مؤسسات دولة بنين وحكومتها وندعو لاحترام النظام الدستوري
lebanon 24
08/12/2025 12:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
lebanon 24
08/12/2025 12:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب دولة الإمارات: الأوطان تبنى بالسلام والحوار وسلطات بورتسودان هي من استولت على السلطة بالقوة
lebanon 24
08/12/2025 12:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الصندوق الوطني للضمان

مجلس إدارة الصندوق

الصندوق الوطني

دولة القانون

صندوق الوطني

مديرية المرض

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-12-08
05:25 | 2025-12-08
05:19 | 2025-12-08
05:14 | 2025-12-08
05:00 | 2025-12-08
04:36 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24