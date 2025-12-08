سكرية ناعيا جميل ملك: بأمثالك تبنى دولة القانون والمؤسسات

Advertisement

نعى رئيس حملة "الصحة حق وكرامة" النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية المدير السابق لمديرية المرض والأمومة في ، وقال في بيان: "لقد فقدت حملة "الصحة حق وكرامة" ركنا مؤسسا عاملا بصمت منذ انطلاقتها، معززا مواقفها في ما يختص بالصندوق الوطني للضمان جميل ملك، الذي تبوأ منصب مدير والأمومة منذ منتصف التسعينيات حتى تقاعده عام 2003، وتكامل مع عمل برئاسة الدكتور 1993-1998، مما ساعدنا بتسليم الصندوق بوفر مليار ونصف مليار ليرة، بعد أن تسلمناه مفلسا مكسورا بمليارين و400 مليون ليرة، كما وضع دراسة عميقة حول نظام الشيخوخة، حوِّلت قانونا لمجلس النواب "قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية"، بالإضافة ألى عفة نفسه ونظافة كفه في زمن العفن والفساد".وختم سكرية: "رحمك الله يا من بأمثالك تبنى والمؤسسات".