20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
يُوهم ضحاياه أنّه فتاة وهذا ما يقوم به!
Lebanon 24
08-12-2025
|
05:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن قيام شخصٍ بعمليات سرقة من داخل سيّارات مركونة إلى جانبي الطّريق في محلّة
الكورنيش
البحري – صور، وآخرها بتاريخ 10-11-2025، حيث أقدم على سرقة مبلغ أربعة آلاف دولار أميركي من داخل إحدى السّيّارات، وانتشر مقطع فيديو يوثّق السّرقة.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّته، وهو المدعو:
– م. م. (مواليد عام 1982، فلسطيني)
بتاريخ 18-11-2025، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة في صور حيث كمنت له وأوقفته.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عددٍ كبيرٍ من عمليّات السّرقة من داخل السّيّارات في مدينة صور، وبخاصةٍ عند الكورنيش البحري. كما اعترف بإقدامه على تنفيذ عمليّات ابتزاز طالت أشخاصًا بعد إيهامهم بأنّه فتاة ويريد أن يرسل لهم صورًا منافية للحشمة مقابل استحصاله على مبالغ ماليّة منهم.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملًا بإشارة
القضاء
المختص.
مواضيع ذات صلة
خطف فتاة قاصر من طرابلس وفرّ إلى سوريا… وهذا ما حلّ به!
Lebanon 24
خطف فتاة قاصر من طرابلس وفرّ إلى سوريا… وهذا ما حلّ به!
08/12/2025 12:52:58
08/12/2025 12:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف شخص مطلوب قضائياً انتحل صفة سائق قاض وأوهم ضحاياه بإخلاء سبيل موقوفين
Lebanon 24
توقيف شخص مطلوب قضائياً انتحل صفة سائق قاض وأوهم ضحاياه بإخلاء سبيل موقوفين
08/12/2025 12:52:58
08/12/2025 12:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: مهمّة الرئيس السوري ليست سهلة وأعتقد أنّه سيقوم بعمل جيّد ولديّ ثقة كبيرة به
Lebanon 24
ترامب: مهمّة الرئيس السوري ليست سهلة وأعتقد أنّه سيقوم بعمل جيّد ولديّ ثقة كبيرة به
08/12/2025 12:52:58
08/12/2025 12:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يقوم به رئيس الجمهورية لإعادة الدولة إلى الدولة
Lebanon 24
هذا ما يقوم به رئيس الجمهورية لإعادة الدولة إلى الدولة
08/12/2025 12:52:58
08/12/2025 12:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات
شعبة العلاقات
كورنيش البحر
القضاء ا
الكورنيش
فلسطين
القضاء
المعن
تابع
قد يعجبك أيضاً
"المستقبل" يُواجه "اتهامات"
Lebanon 24
"المستقبل" يُواجه "اتهامات"
05:30 | 2025-12-08
08/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إفتتاح حديقة الرئيس سليمان فرنجيه العامة وإضاءة شجرة الميلاد (صور)
Lebanon 24
إفتتاح حديقة الرئيس سليمان فرنجيه العامة وإضاءة شجرة الميلاد (صور)
05:25 | 2025-12-08
08/12/2025 05:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سكرية ناعيا جميل ملك: بأمثالك تبنى دولة القانون والمؤسسات
Lebanon 24
سكرية ناعيا جميل ملك: بأمثالك تبنى دولة القانون والمؤسسات
05:16 | 2025-12-08
08/12/2025 05:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يُطلق "إشارة انتخابية"
Lebanon 24
جنبلاط يُطلق "إشارة انتخابية"
05:14 | 2025-12-08
08/12/2025 05:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تحفّظ لا يرقى لمستوى الاعتراض.. كيف يُفهَم موقف "حزب الله" من التفاوض؟
Lebanon 24
تحفّظ لا يرقى لمستوى الاعتراض.. كيف يُفهَم موقف "حزب الله" من التفاوض؟
05:00 | 2025-12-08
08/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2025-12-08
"المستقبل" يُواجه "اتهامات"
05:25 | 2025-12-08
إفتتاح حديقة الرئيس سليمان فرنجيه العامة وإضاءة شجرة الميلاد (صور)
05:16 | 2025-12-08
سكرية ناعيا جميل ملك: بأمثالك تبنى دولة القانون والمؤسسات
05:14 | 2025-12-08
جنبلاط يُطلق "إشارة انتخابية"
05:00 | 2025-12-08
تحفّظ لا يرقى لمستوى الاعتراض.. كيف يُفهَم موقف "حزب الله" من التفاوض؟
04:36 | 2025-12-08
الراعي من بعبدا: لا أتخوّف من وقوع حرب ونحن في زمن التفاوض
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 12:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 12:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 12:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24