لبنان

يُوهم ضحاياه أنّه فتاة وهذا ما يقوم به!

Lebanon 24
08-12-2025 | 05:19
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن قيام شخصٍ بعمليات سرقة من داخل سيّارات مركونة إلى جانبي الطّريق في محلّة الكورنيش البحري – صور، وآخرها بتاريخ 10-11-2025، حيث أقدم على سرقة مبلغ أربعة آلاف دولار أميركي من داخل إحدى السّيّارات، وانتشر مقطع فيديو يوثّق السّرقة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّته، وهو المدعو:

– م. م. (مواليد عام 1982، فلسطيني)

بتاريخ 18-11-2025، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة في صور حيث كمنت له وأوقفته.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عددٍ كبيرٍ من عمليّات السّرقة من داخل السّيّارات في مدينة صور، وبخاصةٍ عند الكورنيش البحري. كما اعترف بإقدامه على تنفيذ عمليّات ابتزاز طالت أشخاصًا بعد إيهامهم بأنّه فتاة ويريد أن يرسل لهم صورًا منافية للحشمة مقابل استحصاله على مبالغ ماليّة منهم.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.
 
