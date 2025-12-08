إفتتاح حديقة الرئيس سليمان فرنجيه العامة وإضاءة شجرة الميلاد (صور)

Advertisement

بحضور رئيس المرده وعقيلته السيّدة ريما ، أُعيد افتتاح حديقة الرئيس سليمان فرنجيه العامة في زغرتا بعد انتهاء أعمال التأهيل فيها، وذلك بحضور وزيرة السياحة لورا الخازن وأهالي وفعاليات قضاء زغرتا وممثلين عن الجهات الداعمة. وقد نُفِّذ مشروع التأهيل من قبل جمعية Pro Terra Sancta بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS)وبالشراكة مع اتحاد بلديات قضاء زغرتا، بهدف تعزيز المساحات العامة في المنطقة.وتُعدّ هذه الحديقة، التي قدّمها رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه عام 2000 كهبة لاتحاد بلديات قضاء زغرتا وتبلغ مساحتها نحو 20 ألف متر مربع، ساحة خضراء نابضة بالحياة ومتنفسًا يجمع سكان وزوّاره. فهي تضم 128 شجرة زيتون ترمز إلى الإرث الزراعي والصمود وارتباط الأهالي العميق بأرضهم، ما يمنحها هوية بيئية وثقافية مميزة.وتزامنًا مع افتتاح الحديقة، أُضيئت شجرة الميلاد وسط أجواء من الفرح والمحبة، بحضور مشاركين جاؤوا من مختلف المناطق للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وقد قامت جمعية الميدان برئاسة السيدة ريما سليمان فرنجيه بإقامة الشجرة لهذا العام داخل الحديقة، استمرارًا لتقليد عمره عشرون عامًا كانت خلاله الشجرة تُقام سنويًا على ضفاف بحيرة بنشعي.غير أنّ السيدة ريما فرنجيه ارتأت هذا العام، وبالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء زغرتا، نقل الشجرة إلى قلب المدينة دعمًا للحديقة الجديدة، ولتكون محطة دائمة لأهالي القضاء وزوّاره خلال موسم الأعياد.وتُعد هذه الشجرة، التي يبلغ ارتفاعها 20 مترًا وقطرها 6 أمتار، معلمًا مميزًا يجمع بين جمال الشجرة التقليدية وسحر قصص الأطفال. وقد نفّذ تصميمها المهندس بودي برغشية. وستبقى الشجرة مضاءة في الحديقة من 6 كانون الأول حتى 7 كانون الثاني.كما أُقيم، بالتزامن مع الافتتاح، سوق محلي لدعم أصحاب المحال الصغيرة والحرفيين من أبناء المنطقة، وذلك يومي السبت 6 كانون الأول والأحد 7 كانون الأول.