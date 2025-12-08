Advertisement

لبنان

علي حسن خليل يردّ على جعجع: كتلتك هي من عطّلت إقتراحاً لتعديل قانون الإنتخابات

Lebanon 24
08-12-2025 | 05:47
رأى النائب علي حسن خليل أن "إجراء الانتخابات في موعدها مسألة ثابتة". 
وقال حسن خليل من مجلس النواب: "من يريد تعطيل الانتخابات هو من يحاول ربطها بشروط جديدة".
 
وأضاف: "إن الذي يجري ليس تصويب تقني بحت بل محاولة إستغلال لحظة سياسية". 
 
وذكّر حسن خليل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان كتلته من عطلت إقتراحاً لتعديل قانون الانتخابات وأن صلاحية رئيس المجلس لا تقبل المثابرة. 
 
وتابع قائلاً: "من يريد الانتخابات حقًا ليتوقف بإستعمالها كسلاح". 
