علي حسن خليل يردّ على جعجع: كتلتك هي من عطّلت إقتراحاً لتعديل قانون الإنتخابات

رأى النائب أن "إجراء الانتخابات في موعدها مسألة ثابتة".

Advertisement

وقال من مجلس النواب: "من يريد تعطيل الانتخابات هو من يحاول ربطها بشروط جديدة".

وأضاف: "إن الذي يجري ليس تصويب تقني بحت بل محاولة إستغلال لحظة سياسية".

وذكّر حسن خليل رئيس سمير جعجع ان كتلته من عطلت إقتراحاً لتعديل وأن صلاحية رئيس المجلس لا تقبل المثابرة.

وتابع قائلاً: "من يريد الانتخابات حقًا ليتوقف بإستعمالها كسلاح".