لبنان

من المسيلحة إلى المطار… ورشٌ ليلية لضمان انسيابية السير وسلامة الطرق

Lebanon 24
08-12-2025 | 06:00
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل أنها تواصل تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية، ضمن خطة شاملة لتعزيز السلامة المرورية في إطار مشروع "لبنان على السكة"، وبالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي.
أولاً – أوتوستراد المسيلحة – البترون:
تستمر الأعمال على هذا المحور، حيث باشرت الشركة المتعهّدة منذ 5 كانون الأول 2025 تنفيذ المرحلة الأولى على المسلك الغربي المتّجه من طرابلس نحو بيروت. وتشمل الأشغال معالجة فواصل التمدّد وإعادة تأهيل طبقة الطريق، على أن تستمر لمدة أسبوعين، قبل الانتقال إلى المسلك الشرقي بالاتجاه المعاكس، وفق الجدول الزمني المعتمد، بهدف تعزيز سلامة الجسر ورفع جهوزيته مع اقتراب فصل الشتاء.

ثانيًا – طريق الحازمية – طريق المطار:
تبدأ إحدى الشركات المتعهّدة، اعتبارًا من مساء الإثنين 8 كانون الأول 2025، أعمال صيانة وتأهيل تشمل معالجة فواصل التمدّد على المسلك الجنوبي المتجه نحو صيدا. وستُنفّذ الأشغال يوميًا من الساعة التاسعة ليلًا حتى الخامسة فجرًا، بما يضمن تحسين انسيابية السير ومعالجة النقاط الحسّاسة على هذا المحور الحيوي.

ثالثًا – تخطيط المسلك الغربي من حالات حتى نهر إبراهيم:
تُطلق الوزارة مساء اليوم أعمال تخطيط الأوتوستراد بمادة فوسفورية على المسلك الغربي الممتد من حالات إلى نهر إبراهيم، وذلك يوميًا بين الساعة العاشرة ليلًا والخامسة فجرًا، باستثناء عطلة نهاية الأسبوع. وتهدف هذه الأعمال إلى تعزيز وضوح العلامات الأرضية وتحسين الرؤية الليلية على الطريق الساحلي.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بإرشادات قوى الأمن الداخلي واللافتات التحذيرية الموضوعة في محيط الورش، حرصًا على السلامة العامة وتجنب الازدحام خلال فترات التنفيذ.

وأكدت وزارة الأشغال استمرارها في تطبيق خطة الصيانة الوقائية على مختلف الطرقات الرئيسية، بما يضمن شبكة نقل أكثر أمانًا وجاهزية، وخدمات أفضل للمواطنين.
