لبنان

لقاء سيدة الجبل: لبنان يدخل مرحلة جديدة بعد زيارة البابا وبداية المفاوضات

Lebanon 24
08-12-2025 | 06:15
عقد لقاء سيدة الجبل اجتماعه الأسبوعي في مقره في الأشرفية، حضورياً وعبر الإنترنت، وأصدر بيانًا اعتبر فيه أن لبنان يدخل مرحلة جديدة بعدما اختُتمت الزيارة التاريخية للبابا لاوون الرابع عشر تحت شعار "طوبى لفاعلي السلام"، ومع انطلاق المفاوضات مع إسرائيل برئاسة السفير سيمون كرم، المعروف بتمسّكه بالسيادة وحرصه على وحدة الدولة.
وأشار المجتمعون إلى أن قبول الرؤساء الثلاثة العلني، و"حزب الله" الضمني، بهذا المسار السياسي الجديد يشكّل بارقة أمل ورجاء للبنان، ويفتح الباب أمام مقاربة مختلفة للأزمة.

ورأى اللقاء أن التطورات المستجدة تشكّل فرصة حقيقية لإطلاق ورشة قانونية وتشريعية شاملة تعالج الملفات العالقة، من بينها قانون الانتخاب وقانون الفجوة المالية، مؤكدًا ضرورة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها الدستوري، وشدد على أنه لا أفق اقتصاديًا أو ماليًا من دون استعادة الدولة سيادتها الكاملة وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني.

كما هنّأ اللقاء الشعب السوري بمرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، واعتبر أن سوريا أمام فرصة للعبور نحو دولة قانون تقوم على دستور جديد يضمن الحقوق الفردية ويأخذ في الاعتبار هواجس المكوّنات المختلفة.

وجدّد لقاء سيدة الجبل تأكيد تمسّكه باتفاق الطائف والدستور اللبناني باعتبارهما الركيزة الأساسية للاستقرار، والنموذج الأمثل لإدارة مجتمع متنوع وبناء دولة عادلة وحرة وقادرة على لعب دور فاعل في مسار السلام.
