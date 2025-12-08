Advertisement

لبنان

الحجار بحث والسفير الأميركي في المستجدات والتحضيرات للانتخابات

Lebanon 24
08-12-2025 | 06:29
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ميشال عيسى، في زيارة تعارف جرى خلالها بحث آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.
وتناول اللقاء أيضًا مسار الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها وزارة الداخلية على مختلف المستويات، إضافة إلى التحضيرات الجارية لإنجاز الاستحقاق النيابي المقبل وفق الأصول.
